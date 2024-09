V USA pre silný hurikán prišli o život dvaja ľudia

Tallahassee 27. septembra (TASR) — V dôsledku tornáda vyvolaného hurikánom Helene prišli v americkom štáte Georgia o život dvaja ľudia. Jednu obeť predtým hlásili aj z Floridy. TASR o tom informuje na základe piatkovejsprávy agentúry AFP.



Silný hurikán sa v piatok ráno a dopoludnia SELČ prehnal cez Floridu do susednej Georgie. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) varovalo ľudí, aby sa ukryli pred silným vetrom a prudkým dažďom.



Helene predtým okolo 05.30 h SELČ ako hurikán 4. kategórie zasiahla riedko osídlenú floridskú oblasť Big Bend, v nasledujúcich hodinách zoslabla na 1. kategóriu, no podľa meteorológov je naďalej mimoriadne nebezpečná.



Médiá v Georgii uviedli, že muž a žena zomreli, keď tornádo odnieslo príves, ktorý následne zasiahol dve vozidlá. Úmrtia následne potvrdil aj tamojší guvernér Brian Kemp. V príspevku na sociálnej sieti X tiež vyzval obyvateľov Georgie, aby zostali ostražití.



Guvernér Floridy Ron DeSantis už skôr informoval o jednom mŕtvom v oblasti pobrežného meste Tampa. Obeť šoférovala vozidlo, ktoré na diaľnici zasiahla padajúca dopravná značka.



Pre hurikán Helene vyhlásili stav núdze v šiestich amerických štátoch. Okrem Floridy a Georgie to sú Severná Karolína, Južná Karolína, Alabama a Virgínia. Na Floride platí stave núdze v 61 zo 67 okresov.



Pre viac ako 55 miliónov Američanov platila v piatok nejaká forma výstrahy alebo varovania pred hurikánom Helene. Meteorológia tvrdia, že oblasti na trase slabnúceho hurikánu by mohli zasiahnuť povodne, aké tam neboli viac ako sto rokov.