V USA prebiehajú protesty proti Trumpovi pred vojenskou prehliadkou

Washington 15. júna (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov sa v sobotu po celých Spojených štátoch zhromaždili na protestoch proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi pred plánovanou veľkou vojenskou prehliadkou, ktorú organizuje Trump. Po prvýkrát po desaťročiach budú Washingtonom prechádzať tanky pri príležitosti 250. výročia založenia americkej armády a zároveň 79. narodenín súčasného amerického prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Demonštranti vyšli do ulíc v New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Philadelphie, Houstonu, Atlanty a stoviek ďalších miest po celých Spojených štátoch, aby odsúdili to, čo označujú ako Trumpove diktátorské ambície.



Republikán Trump, ktorý začal svoje druhé funkčné obdobie posunutím prezidentských právomocí na bezprecedentnú úroveň, sa na svojej sociálnej sieti Truth pochválil, že ide o „veľký deň pre Ameriku!!!“ a zároveň vyhlásil, že ak sa protestujúci pokúsia narušiť vojenskú prehliadku vo Washingtone, použije „veľmi veľkú silu“.



Vojenská prehliadka je najväčšou vo Washingtone od konca vojny v Perzskom zálive v roku 1991 a Trumpovi odporcovia tvrdia, že sa správa ako kráľ (protesty nesú názov „No Kings“) či ako autokrati v Moskve alebo Pchjongjangu.



Na prehliadke sa zúčastní 7000 vojakov, viac ako 50 vrtuľníkov a desiatky obrnených vozidiel vrátane obrovských tankov Abrams, pričom jej náklady sa odhadujú na 45 miliónov dolárov.