V USA prehodnotia utajenie časti dokumentov o útokoch z 11. septembra

Washington 10. augusta (TASR) – Americké úrady sa zaviazali opätovne preskúmať dokumenty z vyšetrovania útokov z 11. septembra 2001 a posúdiť, ktoré z nich by mohli byť odtajnené.



Ide o reakciu na opakujúcu sa žiadosť niektorých rodín obetí útokov, ktoré vinia prezidenta USA Joea Bidena z nedodržania sľubov z predvolebnej kampane, informovala v noci na utorok agentúra AP.



V dokumente, zaslanom v pondelok sudcom v New Yorku, americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vysvetľuje, že sa „rozhodol znova preskúmať" klauzulu, na ktorej základe mohli byť niektoré citlivé dokumenty alebo ich časti v mene národnej bezpečnosti utajené.



Federálne úrady vyhodnotia, ktorých dokumentov by sa táto klauzula už týkať nemusela. Takéto informácie následne „postupne a čo najrýchlejšie" zverejnia.



Táto angažovanosť federálnych úradov je súčasťou právnej bitky, ktorú vedú rodiny obetí z 11. septembra proti Saudskej Arábii a ďalším štátom, ktoré obviňujú zo spoluviny na útokoch voči USA.



Prezident USA Joe Biden vo svojej reakcii uvítal rozhodnutie prehodnotiť klasifikáciu časti dokumentov týkajúcich sa 11. septembra 2001. Ocenil postup ministerstva spravodlivosti s tým, že jeho administratíva je „odhodlaná zaistiť maximálnu mieru transparentnosti podľa zákona".



Táto téma je v USA momentálne veľmi citlivá, keďže sa chystajú pripomenúť si 20. výročie útokov na ciele v USA, medzi ktorými boli aj dve budovy newyorského Svetového obchodného centra a Pentagón vo Washingtone. Na spomienkovom podujatí v New Yorku sa má zúčastniť aj Biden.



Koncom minulého týždňa však rodiny obetí, preživší útoky a členovia záchranných tímov zverejnili list, v ktorom sa uvádza, že Biden nebude na ceremoniáli „vítaný", ak by „nedodržal svoj sľub".



List vyzýva na zverejnenie všetkých dokumentov, ktoré podľa signatárov odhaľujú účasť Saudskej Arábie na útokoch. Podľa amerických médií tento list podpísali zástupcovia približne 1700 rodín.



Brett Eagleson, ktorého otec Bruce bol zabitý vo Svetovom obchodnom centre, uviedol, že oceňuje Bidenov prístup k požiadavkám rodín obetí útokov z 11. septembra. Pripomenul však, že „už sme počuli veľa prázdnych sľubov". Vyjadril však súčasne nádej, že Bidenova administratíva „teraz príde a poskytne informácie, na ktoré komunita z 11. septembra čakala 20 rokov, aby sme mohli 11. septembra stáť spolu s prezidentom na Ground Zero" v New Yorku.