V USA prepustili prokurátorov, ktorí sa podieľali na stíhaní Trumpa

Washington 28. januára (TASR) — Americké ministerstvo spravodlivosti v pondelok oznámilo, že s okamžitou platnosťou prepustilo niekoľko svojich zamestnancov, ktorí sa podieľali na trestnom stíhaní prezidenta Donalda Trumpa. Ich počet nekonkretizovalo, no americké médiá uviedli, že ich bolo viac ako dvanásť a niektorí boli prokurátormi v rezorte spravodlivosti. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"Zastupujúci minister spravodlivosti James McHenry sa tak rozhodol, pretože si nemyslí, že im môže dôverovať, že budú poctivo vykonávať prezidentovu agendu, pretože sa významnou mierou podieľali na jeho stíhaní," uvádza sa vo vyhlásení predstaviteľa ministerstva spravodlivosti.



AFP pripomenula, že začiatkom januára odstúpil osobitný žalobca Jack Smith, ktorý obvinil Trumpa z plánovania zvrátenia výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 a nesprávneho zaobchádzania s utajovanými dokumentmi po odchode z Bieleho domu.



Ani jeden prípad sa však nedostal na súd a Smith – v súlade s dlhodobou politikou ministerstva spravodlivosti nestíhať úradujúceho šéfa Bieleho domu – ich oba stiahol po tom, čo Trump vyhral novembrové prezidentské voľby.



Prepustenie zamestnancov ministerstva spravodlivosti zapojených do trestného stíhania Trumpa nebolo neočakávané. Trump už v predvolebnej kampani avizoval, že Smitha odvolá v prvý deň vo funkcii a ministerstvo spravodlivosti obvinil, že za éry demokratického prezidenta Joea Bidena proti nemu viedlo „politický hon na čarodejnice“.



Trump čelí samostatnému trestnému stíhaniu za pokus o manipuláciu výsledkov prezidentských volieb v štáte Georgia. Vlani v máji ho v New Yorku odsúdili za falšovanie obchodných záznamov, ktorým chcel zakryť podplácanie bývalej pornoherečky, aby mlčala o ich vzťahu. Za tento skutok však nebol potrestaný.