V USA pristálo prvé lietadlo s dojčenskou výživou z Európy

New York 23. mája (TASR) - Vojenské lietadlo v nedeľu priviezlo do USA z Európy 35.380 kilogramov dojčenskej výživy. Ide o prvú z viacerých takýchto dodávok s cieľom zmierniť nedostatok umelého dojčenského mlieka v USA. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AP.



Americký prezident Joe Biden povolil na tento účel použiť lietadlá amerického vojenského letectva, pretože neboli k dispozícii žiadne komerčné lety.



USA v tomto období čelia nedostatku dojčenskej výživy. Spôsobilo ho zatvorenie najväčšieho závodu na výrobu dojčenského mlieka v krajine – továrne spoločnosti Abbott Laboratories v štáte Michigan.



Starosta amerického mesta New York Eric Adams v nedeľu podpísal nariadenie, ktorým vyhlásil núdzový stav pre nedostatok dodávok.



"Celoštátny nedostatok dojčenskej výživy spôsobuje nepredstaviteľnú bolesť a úzkosť rodinám v celom New Yorku – a my musíme naliehavo konať," povedal Adams. Vyhlásenie núdzového stavu podľa jeho slov pomôže úradom zasiahnuť proti maloobchodným predajcom, ktorí sa usilujú zarobiť na kríze zvyšovaním cien tohto výrobku.



Umelé dojčenské mlieko je nedostatkovým tovarom pri viac ako 40 percentách veľkých predajcov v USA, uviedlo v nedeľu na svojej oficiálnej webovej mesto New York s odvolaním sa na najnovšie údaje.



Biden minulý týždeň uplatnil zákon, na základe ktorého budú prísady na výrobu tejto výživy dodávané prednostne jej výrobcom. Prezident USA takisto podnikol kroky na dovoz dojčenskej výživy zo zahraničia, pripomína mesto New York.