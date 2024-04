V USA rodičov útočníka tínedžera odsúdili na 10 až 15 rokov väzenia

Washington 9. apríla (TASR) - Rodičov tínedžera, ktorý vraždil na škole v americkom štáte Michigan, v utorok odsúdili na 10 až 15 rokov väzenia za neúmyselné zabitie. TASR informuje na základe agentúr AFP a Reuters.



Ich v súčasnosti 17-ročný syn Ethan zastrelil v novembri 2021 štyroch spolužiakov a ďalších zranil na strednej škole v Oxford Township asi 50 kilometrov severne od Detroitu.



Počas samostatných súdnych procesov sa manželia Crumbleyovci zodpovedali z toho, že nezabránili vraždám, otec nemal zabezpečene uloženú strelnú zbraň a matka ignorovala synove problémy s duševným zdravím. Ide o prvý prípad v USA, keď súd potrestal rodičov masového vraha.



Podľa výpovede matky jej muž kúpil synovi zbraň ako predčasný vianočný darček. Ona ho nasledujúci deň vzala na strelnicu. Len niekoľko dní potom tínedžer touto zbraňou vraždil.



Niekoľko hodín pred útokom zavolali chlapcových rodičov do školy pre kresby s násilnými motívmi. Po rozhovore s výchovným poradcom odmietli syna vziať zo školy domov a odišli. Chlapec sa vrátil do triedy a neskôr začal strieľať zo zbrane, ktorú si priniesol v ruksaku.



Pre veľký počet smrteľných incidentov so strelnými zbraňami v Spojených štátoch, do ktorých sú zapojení mladí ľudia, sa zvyšuje tlak aj na potrestanie ich rodičov, pretože svojim deťom uľahčujú prístup k strelným zbraniam.