V USA sa konali pochody žien protestujúcich proti Trumpovi

Washington 18. októbra (TASR) - Tisíce ľudí sa zúčastnilo v sobotu na protestnom pochode k americkému Najvyššiemu súdu vo Washingtone, kde si uctili pamiatku zosnulej liberálnej sudkyne Ruth Baderovej Ginsburgovej a vyjadrili nespokojnosť s iniciatívou prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce do tejto funkcie ešte pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami vymenovať Amy Coneyovú Barrettovú. Informovala o tom agentúra Reuters.



Demonštranti, ktorí sa zúčastnili na Pochode žien, vyjadrili rozhorčenie nad tým, že republikáni sú pripravení potvrdiť nomináciu Coneyovej Barrettovej, a to tesne pred voľbami, zatiaľ čo viac ako šesť mesiacov pred voľbami v roku 2016 odmietli schváliť nomináciu demokrata Merricka Garlanda, ktorého navrhol bývalý prezident USA Barack Obama.



Počas tohtotýždňových vypočúvaní sa Coneyová Barrettová odmietla vyjadriť k otázkam prezidentských právomocí, interrupcií, klimatickej zmeny, volebných práv či reforme zdravotnej starostlivosti známej pod názvom Obamacare, keďže podľa jej slov by sa prípady zahŕňajúce tieto témy mohli dostať pred súd.



Trump nominoval konzervatívnu sudkyňu Coneyovú Barrettovú do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu 27. septembra. Justičný výbor Senátu amerického Kongresu bude o jej nominácii hlasovať 22. októbra, a to napriek výhradám demokratov, že rozhodovanie o jej vymenovaní prichádza príliš krátko pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Svoje hlasy v predstihu odovzdalo už viac ako 26 miliónov Američanov.



Ak by Coneyová Barrettová zaujala post sudkyne Najvyššieho súdu, konzervatívci by mali voči liberálom prevahu v pomere 6:3 a išlo by tak o najvýraznejšiu ideologickú zmenu za uplynulých 30 rokov.



Denník The Guardian pripomenul, že pochod vo Washingtone, na ktorom sa zúčastnili prevažne mladé ženy s rúškami na tvárach, nadväzuje na prvý takýto pochod, keď v roku 2017, deň po januárovej inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa, vyšli do ulíc viac ako tri milióny ľudí.



Výkonná riaditeľka Pochodu žien Rachel O’Learyová Carmonová vyzvala účastníkov vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, aby dodržiavali odstup a hovorila o sile žien, ktoré môžu mať vplyv na to, aby Trump nebol opätovne zvolený za prezidenta Spojených štátov. "Jeho pôsobenie vo funkcii prezidenta sa začalo pochodom žien a teraz sa skončí hlasovaním žien. Bodka," vyhlásila. Na niektorých z transparentov boli heslá ako napríklad "Hlasuj za budúcnosť svojej dcéry" či "Bojuj ako dievča".



Stovky ďalších protestných pochodov a demonštrácií sa konali pri mestských radniciach, v parkoch a pri pamätníkov naprieč Spojenými štátmi.