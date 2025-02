V USA sa konali protesty proti Trumpovi aj Muskovi

Boston 18. februára (TASR) - Pri príležitosti Dňa prezidentov sa v pondelok v Spojených štátoch napriek mrazivému počasiu konali viaceré protesty proti administratíve šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Protesty "No Kings on Presidents Day" (Žiadni králi na Deň prezidentov) sú výsledkom hnutia, ktoré vzniklo na internete pod hashtagmi #buildtheresistance (budujme odpor) a #50501. Obe podujatia odsudzovali Trumpa a šéfa Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elona Muska. Najnovšie demonštrácie sa odohrali iba necelé dva týždne od podobných protestov.



Organizátori pondelkových protestov v metropolách viacerých amerických štátov uviedli, že sú zamerané na "protidemokratické a nezákonné kroky Trumpovej administratívy a jej plutokratických spojencov".



Takmer 1000 ľudí pochodovalo v snehu a mraze od budovy Kapitolu v Bostone k mestskej radnici a skandovalo "Elon Musk musí ísť", "Žiadni králi na Deň prezidentov!" či "Toto je štátny prevrat". Niektorí boli oblečení v štýle vojny za nezávislosť v 18. storočí. Na Floride a v Kalifornii miestne médiá informovali o stovkách demonštrantov.



V Arizone sa protestujúci pokúšali vtrhnúť do budovy parlamentu, aby vyjadrili nesúhlas s návrhom zákona, ktorý by posilnil federálne imigračné orgány.



Zhromaždenia sa podľa AP konali po sérii Trumpových dekrétov a zároveň len niekoľko dní po prepúšťaní vo federálnych agentúrach.