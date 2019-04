V USA sa osýpkami nakazilo už vyše 700 ľudí

Počet tohoročných prípadov už teraz v USA prekročil akýkoľvek celoročný výskyt osýpok od roku 1994, v ktorom zaznamenali 963 prípadov.

New York 29. apríla (TASR) - Už viac ako 704 prípadov osýpok zaznamenali od začiatku kalendárneho roka v USA. Infekčné ochorenie sa tam vyskytlo v dovedna 22 štátoch, informuje agentúra AP s odvolaním sa na pondelňajšie aktualizované údaje amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Počet tohoročných prípadov už teraz v USA prekročil akýkoľvek celoročný výskyt osýpok od roku 1994, v ktorom zaznamenali 963 prípadov. CDC uvádza, že medzi tohtoročnými prípadmi je aj 44 osôb, ktoré sa osýpkami nakazili počas ciest do iných krajín. Niektorí z nich mali následne zapríčiniť prepuknutie tohto vírusu v USA, kde sa šíri najmä medzi nezaočkovanými ľuďmi.



Najväčšie výskyty osýpok zaznamenávajú v ortodoxných židovských spoločenstvách žijúcich v meste New York a jeho okolí. Až tri štvrtiny nakazených sú deti a mladiství. Dosiaľ nedošlo k nijakým úmrtiam, avšak pre osýpky hospitalizovali v USA už 66 osôb.



Osýpky patria k najviac nákazlivým ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi - stačí kýchnite či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie - zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.