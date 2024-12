V USA sa po piatich rokoch podarilo eradikovať invázne vražedné sršne

Seattle 19. decembra (TASR) - Najväčší sršeň na svete, ktorého bodnutie je nebezpečné a ktorý má schopnosť zabiť včelí úľ v priebehu niekoľkých hodín, bol v USA vyhlásený za vyhubený. Stalo sa tak päť rokov po tom, čo bol tento invázny druh prvýkrát spozorovaný v štáte Washington blízko kanadských hraníc. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AP, píše TASR.



Eradikáciu sršňa mandarínskeho, známeho aj ako vražedný sršeň (Vespa mandarinia), oznámilo v stredu ministerstvo poľnohospodárstva štátu Washington, ako aj príslušný federálny rezort. Dodali, že od roku 2021 neboli zaznamenané žiadne nálezy sršňa severného vo Washingtone.



Ide o veľký úspech, na ktorom sa podieľali miestni obyvatelia, ktorí súhlasili s umiestnením pascí na svoje pozemky a hlásili pozorovania sršňa, ako aj výskumníci, ktorí zachytili živého sršňa, pripojili k nemu malú rádiovú vysielačku a sledovali jeho let cez les do hniezda v jelši. Vedci zničili hniezdo práve v čase, keď sa v jeho okolí rojili kráľovné.



"Toto je vzácny deň, keď ľudia skutočne dokážu vyhrať proti hmyzu," uviedol manažér programu proti škodcom Sven Spichiger na virtuálnej tlačovej konferencii ministerstva poľnohospodárstva štátu Washington.



Spichiger povedal, že štát Washington zostane v strehu, napriek tomu, že ohlásil eradikáciu. Poznamenal, že entomológovia budú pokračovať v monitorovaní pascí v okrese Kitsap, kde jeden z obyvateľov nahlásil nepotvrdené pozorovanie v októbri, ale pokusy o odchyt neboli úspešné.



Poznamenal, že problémy môžu predstavovať aj iné invazívne sršne: úradníci v štátoch Georgia a Južná Karolína už bojujú so žltonohými sršňami a sršne obrovské boli nedávno zistené aj v Španielsku. "Budeme naďalej ostražití," ubezpečil Spichiger.



Dané sršne môžu mať dĺžku päť centimetrov a predtým sa im hovorilo ázijské obrie sršne. Pozornosť vedeckej i laickej verejnosti si získali v roku 2013, keď v Číne zabili 42 ľudí a 1675 ťažko zranili. Podľa údajov Národného inštitútu zdravia v USA každý rok zomrie na uštipnutie včiel a sršňov približne 72 ľudí.



V Severnej Amerike boli tieto sršne prvýkrát zistené v kanadskej provincii Britská Kolumbia v auguste 2019 a v decembri 2019 sa ich výskyt potvrdil aj v štáte Washington.



Predpokladá sa, že sršne sa mohli do Severnej Ameriky dostať v kvetináčoch alebo prepravných kontajneroch.



Severské obrovské sršne predstavujú významnú hrozbu pre opeľovače a pôvodný hmyz. Dokážu zničiť úľ včiel medonosných už za 90 minút: dekapitovať včelám hlavu a potom brániť úľ ako svoj vlastný, vziať znášku, aby nakŕmili svoje mláďatá.



Sršeň dokáže bodnúť cez väčšinu včelárskych oblekov, vypustiť takmer sedemkrát väčšie množstvo jedu ako včela medonosná a bodnúť viackrát.