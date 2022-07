V USA sa po takmer desaťročí vyskytol prípad detskej obrny

New York 22. júla (TASR) - Spojené štáty oznámili vo štvrtok prvý prípad detskej obrny za takmer desaťročie. Ako uviedli zdravotnícke úrady v štáte New York, na toto ochorenie bol pozitívne testovaný nezaočkovaný dospelý jedinec z okresu Rockland severne od Manhattanu. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pacient, ktorý začal symptómy pociťovať pred mesiacom, podľa miestnych zdravotníckych orgánov v dôsledku infekcie ochrnul. Momentálne síce už nie je infekčný, avšak príslušné orgány sa snažia zistiť, ako sa nakazil a či boli vírusu vystavení aj ďalší ľudia. Nakazená osoba v nedávnej dobe mimo územia USA necestovala, dodali zdravotníci.



Priblížili, že pacient má zrejme obrnu pochádzajúcu z vakcíny a pravdepodobne sa nakazil od osoby zaočkovanej vakcínou so živým vírusom. Tá sa podáva orálne a je dostupná v iných krajinách, avšak v USA sa od roku 2000 už nepoužíva.



V USA sa prípad detskej obrny naposledy vyskytol v roku 2013, vyplýva z údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDCP). Išlo o sedemmesačné dieťa, ktoré sa s príbuznými do USA presťahovalo krátko predtým z Indie.



V USA sú vakcíny proti poliovírusu, ktorý spôsobuje detskú obrnu, dostupné od roku 1955. Vďaka nim klesol v 60. rokoch počet prípadov na menej než 100 ročne a v 70. rokoch na menej ako desať za rok, uvádza CDCP. V roku 1979 bol tento vírus v USA eliminovaný, a teda sa prestal bežne šíriť. Zo súčasných dát vyplýva, že aspoň tri zo štyroch odporúčaných dávok vakcíny dostalo v USA okolo 93 percent detí vo veku dvoch rokov.



Detská obrna sa šíri väčšinou z osoby na osobu alebo cez kontaminovanú vodu. Môže zasiahnuť miechu, spôsobiť paralýzu a viesť k trvalej invalidite či dokonca k smrti.



Vírus je stále endemický v Afganistane a Pakistane, avšak v posledných rokoch hlásili viacero prípadov aj krajiny v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Od roku 1988, keď bol tento vírus endemický v 125 krajinách, sa jeho výskyt na svete znížil o 99 percent.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a britské zdravotnícke úrady v júni oznámili, že poliovírus objavili vo vzorkách odpadovej vody v Londýne.