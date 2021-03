V USA sa začal proces s policajtom obvineným z vraždy Floyda

Minneapolis 9. marca (TASR) - Výberom poroty sa v utorok začal v Minneapolise v americkom štáte Minnesota proces s bývalým belošským policajtom Derekom Chauvinom obvineným z vlaňajšieho zabitia Afroameričana Georga Floyda, ktoré vyvolalo masové protesty v celých USA. Chauvin čelí obvineniam zo zabitia a vraždy druhého stupňa, pripomína agentúra AFP.



Očakáva sa, že proces výberu poroty potrvá približne tri týždne, pričom prezentácia úvodných argumentov by sa mala začať okolo 29. marca. Samotný verdikt sa očakáva najskôr koncom apríla.



Proces výberu členov poroty sa mal pôvodne začať už v pondelok, sudca Peter Cahill ho však nakrátko odročil pre snahu žalobcov pridať k obvineniam Chauvina aj obvinenie z vraždy tretieho stupňa. Prokuratúra požadovala odklad procesu dovtedy, kým odvolací súd nerozhodne aj o tomto ďalšom možnom bode obžaloby. Sudca jej však napokon nevyhovel a nariadil, aby sa s výberom poroty začalo už v utorok, hoci odvolací súd vo veci tretieho obvinenia ešte nerozhodol, uvádza AFP.



Právnici z oboch tímov - obhajoby aj obžaloby - stoja teraz pred neľahkou úlohou výberu takých porotcov, ktorí ešte na medializovaný prípad Floyda nemajú jasne vyhranený názor a budú nestranní, uvádza AFP.



Súdny proces sprevádzajú z dôvodu pandémie nového koroanavírusu prísne bezpečnostné opatrenia. Obmedzený je počet miest na sedenie pre divákov v súdnej sieni, pričom rodinám Floyda ako aj Chauvina bolo vyhradené len jedno miesto denne. Napriek obrovskému záujmu médií budú zároveň môcť proces priamo v sieni sledovať len dvaja spravodajcovia, bude však vysielaný naživo.



Samotný 44-ročný Chauvin, ktorého v októbri prepustili z väzby na kauciu, predstúpil v utorok pred súd v šedom obleku a s čiernym rúškom na tvári. Stôl, za ktorým sedel, mal podobne ako aj ostatní účastníci ohradený plexisklom.



Afroameričan Floyd zomrel vlani 25. mája v Minneapolise vo veku 46 rokov po tom, ako mu policajt Chauvin kľačal pri zatýkaní na krku vyše osem minút a ignoroval Floydove sťažnosti na to, že "nemôže dýchať". Tento čin, ktorý okoloidúci nakrútili na video, vyvolal v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.



Derekovi Chauvinovi hrozí za vraždu druhého stupňa 40-ročné väzenie a za zabitie odňatie slobody na desať rokov. Za vraždu tretieho stupňa, z ktorej by ešte mohol byť obvinený, by mu hrozilo 25 rokov.