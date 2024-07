V USA sa začal súd v kauze zastrelenia kameramanky pri nakrúcaní filmu

Santa Fe 11. júla (TASR) — Na súde v meste Santa Fe v americkom štáte Nové Mexiko sa v stredu začal proces s hercom Alecom Baldwinom obvineným z neúmyselného zabitia kameramanky pri nakrúcaní westernu Rust. Informovala o tom agentúra DPA.



"Dôkazy ukážu, že osoba, ktorá narábala so skutočnou zbraňou a porušila základné pravidlá bezpečnosti, je obžalovaný Alexander Baldwin," uviedla v otváracej reči prokurátorka Erlinda Johnsonová.



Spomenula aj už odsúdenú rekvizitárku Hannah Gutierrezovú-Reedovú. Podľa Johnsonovej si mnoho ľudí uvedomovalo, že má málo skúseností, napriek tomu Baldwin "nevykonal bezpečnostnú kontrolu zakaždým, keď mal túto zbraň v ruke". Navyše v mnohých iných prípadoch so zbraňou nenarábal správne, keď ňou napríklad pri nakrúcaní mieril na ľudí.



"Uvidíte, ako položil prst na spúšť, aj keď by jeho prst na spúšti nemal byť," konštatovala Johnsonová.



Na otvorení procesu sa zúčastnil aj samotný 66-ročný Baldwin. Na záberoch zo súdnej siene ho bolo vidieť s vážnym výrazom v tvári. Na sebe mal tmavý oblek s kravatou a fialovú košeľu a občas si nasadil okuliare, keď si čítať dokumenty. Podľa prítomných novinárov bola v súdnej sieni aj jeho manželka Hilaria a jeden z jeho bratov, herec Stephen Baldwin.



O tom, či je Baldwin vinný, rozhodne dvanásť porotcov. Proces, ktorý má trvať osem pojednávacích dní, sa týka udalosti z 21. októbra 2021, keď Baldwin ako predstaviteľ hlavnej postavy počas skúšky vytiahol revolver, ako bolo uvedené v scenári. Namiesto slepého náboja však obsahoval ostrú muníciu.



Guľka zasiahla do hrude 42-ročnú kameramanku ukrajinského pôvodu Halynu Hutchinsovú a následne do ramena aj režiséra Joela Souzu, ktorý stál za ňou. Hutchinsová, matka vtedy deväťročného syna, krátko nato zomrela, Souza vyviazol s ľahkým zranením.



Baldwin vinu odmieta a tvrdí, že spúšť zbrane nestlačil. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 mesiacov.



Na westerne Rust sa Baldwin podieľal ako spoluautor scenára a producent.