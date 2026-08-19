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V USA sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta
Koalícia 29 amerických štátov podala v roku 2023 žalobu proti spoločnosti Meta Platforms, ktorú obvinila, že prispieva ku kríze duševného zdravia mládeže v USA.
Autor TASR
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Oakland 19. augusta (TASR) - Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov, zaznelo v utorok na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to uviedla v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a britskej stanice Sky News.
Kalifornská prokurátorka Megan O'Neilová v úvodnom vystúpení v súdnej sieni v Oaklande uviedla, že spoločnosť „využila to, ako fungujú mozgy detí“.
Jeden z preložených dokumentov spoločnosti Meta naznačuje, že firma vedela, že tínedžeri sú od jej produktov „závislí“, hoci ich používanie má na nich negatívny vplyv a zhoršuje ich duševné zdravie.
Právnik spoločnosti Meta Paul Schmidt pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami, no tvrdil, že firma „sa snaží vytvárať nástroje, ktoré by im pomohli“.
Z analýzy spoločnosti Meta z roku 2019 podľa prokurátorky vyplývalo, že Instagram používa každé piate 11-ročné dieťa v USA a približne 30 percent 12-ročných detí, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov.
O'Neilová tvrdí, že Meta uprednostnila zisk pred bezpečnosťou a skrývala „realitu“ týkajúcu sa používania jej platforiem. Vysvetlila, aké motívy mohla mať spoločnosť na to, aby sa zameriavala predovšetkým na prilákanie mladých ľudí. Dôvodom nebolo zarábať na nich v krátkodobom horizonte. Meta sa domnievala, že práve títo mladí používatelia udávajú trendy, a zároveň sa obávala, že by túto demografickú skupinu stratila v prospech svojich konkurentov, uviedla prokurátorka.
Pokračovala, že čím je dieťa mladšie, keď začne aplikáciu používať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že zostane jej používateľom a v dlhodobom horizonte bude spoločnosti Meta prinášať zisk.
„Obchodný model spoločnosti Meta možno zhrnúť do štyroch jednoduchých krokov: získať užívateľov, udržať ich čo najdlhšie, zbierať ich údaje a potom skryť pravdu pred verejnosťou,“ uviedla O’Neillová.
Spoločnosť podľa nej tiež bagatelizovala škody, ktoré jej platformy spôsobovali mladým ľuďom. Interná štúdia z roku 2019 ukázala, že každý piaty tínedžer uviedol, že Instagram v ňom vyvoláva horší pocit zo seba samého. Meta v roku 2021 uskutočnila aj prieskum negatívnych skúseností používateľov, jeho výsledky však nezverejnila.
Schmidt poukázal na to, že hoci deti mladšie ako 13 rokov by nemali byť na platformách Mety, niektoré klamú o svojom veku, pričom niektorí tínedžeri majú ťažkosti s obmedzovaním času strávenom na nich a na Facebooku a Instagrame sa objavuje aj „negatívny obsah“, informovala agentúra AP.
Vyriešiť problém detí mladších ako 13 rokov na sociálnych platformách je podľa právnika spoločnosti "výzvou celého odvetvia". Zákony zakazujú zber údajov o deťoch a firmy preto nemôžu tieto dáta používať na to, aby im zabránili vrátiť sa v budúcnosti, pretože ich musia po identifikácii zmazať, vyplynulo zo slov Schmidta.
Koalícia 29 amerických štátov podala v roku 2023 žalobu proti spoločnosti Meta Platforms, ktorú obvinila, že prispieva ku kríze duševného zdravia mládeže v USA. V žalobe sa tvrdí, že Meta klamala verejnosť o tom, aké nebezpečné sú jej aplikácie pre mládež, že niektoré funkcie navrhla špeciálne na to, aby pútali ich pozornosť a udržali ich online, a že zhromažďovala údaje o deťoch vo veku menej ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, čím porušila federálny zákon.
Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliárd dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako je obmedzenie času používania.
Spoločnosť všetky obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi a orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti.
Očakáva sa, že proces bude trvať asi šesť týždňov a verdikt súd vynesie v októbri.
Kalifornská prokurátorka Megan O'Neilová v úvodnom vystúpení v súdnej sieni v Oaklande uviedla, že spoločnosť „využila to, ako fungujú mozgy detí“.
Jeden z preložených dokumentov spoločnosti Meta naznačuje, že firma vedela, že tínedžeri sú od jej produktov „závislí“, hoci ich používanie má na nich negatívny vplyv a zhoršuje ich duševné zdravie.
Právnik spoločnosti Meta Paul Schmidt pripustil, že niektorí používatelia mali negatívne skúsenosti s jej aplikáciami, no tvrdil, že firma „sa snaží vytvárať nástroje, ktoré by im pomohli“.
Z analýzy spoločnosti Meta z roku 2019 podľa prokurátorky vyplývalo, že Instagram používa každé piate 11-ročné dieťa v USA a približne 30 percent 12-ročných detí, hoci na základe platných smerníc by deti mladšie ako 13 rokov nemali mať prístup na takéto platformy bez súhlasu rodičov.
O'Neilová tvrdí, že Meta uprednostnila zisk pred bezpečnosťou a skrývala „realitu“ týkajúcu sa používania jej platforiem. Vysvetlila, aké motívy mohla mať spoločnosť na to, aby sa zameriavala predovšetkým na prilákanie mladých ľudí. Dôvodom nebolo zarábať na nich v krátkodobom horizonte. Meta sa domnievala, že práve títo mladí používatelia udávajú trendy, a zároveň sa obávala, že by túto demografickú skupinu stratila v prospech svojich konkurentov, uviedla prokurátorka.
Pokračovala, že čím je dieťa mladšie, keď začne aplikáciu používať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že zostane jej používateľom a v dlhodobom horizonte bude spoločnosti Meta prinášať zisk.
„Obchodný model spoločnosti Meta možno zhrnúť do štyroch jednoduchých krokov: získať užívateľov, udržať ich čo najdlhšie, zbierať ich údaje a potom skryť pravdu pred verejnosťou,“ uviedla O’Neillová.
Spoločnosť podľa nej tiež bagatelizovala škody, ktoré jej platformy spôsobovali mladým ľuďom. Interná štúdia z roku 2019 ukázala, že každý piaty tínedžer uviedol, že Instagram v ňom vyvoláva horší pocit zo seba samého. Meta v roku 2021 uskutočnila aj prieskum negatívnych skúseností používateľov, jeho výsledky však nezverejnila.
Schmidt poukázal na to, že hoci deti mladšie ako 13 rokov by nemali byť na platformách Mety, niektoré klamú o svojom veku, pričom niektorí tínedžeri majú ťažkosti s obmedzovaním času strávenom na nich a na Facebooku a Instagrame sa objavuje aj „negatívny obsah“, informovala agentúra AP.
Vyriešiť problém detí mladších ako 13 rokov na sociálnych platformách je podľa právnika spoločnosti "výzvou celého odvetvia". Zákony zakazujú zber údajov o deťoch a firmy preto nemôžu tieto dáta používať na to, aby im zabránili vrátiť sa v budúcnosti, pretože ich musia po identifikácii zmazať, vyplynulo zo slov Schmidta.
Koalícia 29 amerických štátov podala v roku 2023 žalobu proti spoločnosti Meta Platforms, ktorú obvinila, že prispieva ku kríze duševného zdravia mládeže v USA. V žalobe sa tvrdí, že Meta klamala verejnosť o tom, aké nebezpečné sú jej aplikácie pre mládež, že niektoré funkcie navrhla špeciálne na to, aby pútali ich pozornosť a udržali ich online, a že zhromažďovala údaje o deťoch vo veku menej ako 13 rokov bez súhlasu rodičov, čím porušila federálny zákon.
Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliárd dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako je obmedzenie času používania.
Spoločnosť všetky obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi a orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti.
Očakáva sa, že proces bude trvať asi šesť týždňov a verdikt súd vynesie v októbri.