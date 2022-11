V USA sa začalo hlasovanie vo voľbách do Kongresu

Washington 8. novembra (TASR) - Voliči v štátoch na východnom pobreží Spojených štátov začali v utorok od 06.00 h miestneho času (12.00 h SEČ) hlasovať vo voľbách do Snemovne reprezentantov a Senátu. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá spresnila, že viac ako 40 miliónov ľudí odovzdalo svoj hlas už v predstihu.



AFP pripomenula, že republikáni sa v týchto voľbách usilujú získať v Kongrese väčšinu, ktorá by paralyzovala agendu demokratického prezidenta Joea Bidena na nasledujúce dva roky a pripravila potenciálnemu kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi návrat do Bieleho domu.



Americký Kongres pozostáva z dvoch komôr. V utorkových voľbách sa volí tretina (35) zo sto členov Senátu a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Kým senátori sú volení na šesť rokov, členovia Snemovne reprezentantov na dva roky.



V niektorých štátoch sa budú konať aj regionálne voľby či voľby guvernérov.



Tieto voľby sa v USA označujú za midterms election, pretože sa konajú v polovici štyri roky trvajúceho funkčného obdobia prezidenta.