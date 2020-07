V USA sa začalo najväčšie testovanie vakcíny proti koronavírusu

Washington 27. júla (TASR) - Spojené štáty v pondelok spustili doposiaľ najväčšie testovanie očkovacej látky proti novému koronavírusu na svete. Desaťtisícom dobrovoľníkov sa podá experimentálna vakcína, ktorú s vyvinula farmaceutická spoločnosť Moderna v spolupráci s americkým Národným zdravotníckym inštitútom (NIH).



V pondelok sa očkovacia látka začala aplikovať prvým z plánovaného počtu 30.000 dobrovoľníkov, informovala agentúra AP.



Spojené štáty pred uvedením akejkoľvek vakcíny na trh požadujú, aby bola otestovaná na ich území. Rozsiahle testovanie má preveriť, či je vakcína účinná a bezpečná.



Očkované osoby nebudú vedieť, či dostanú skutočnú vakcínu alebo len placebo látku. Vedci potom budú sledovať výskyt nákazy o oboch testovaných skupín.



Testovanie odštartovalo v meste Savannah v štáte Georgia. Celkovo bolo v rámci USA vytipovaných viac ako sedem desiatok testovacích lokalít po celých Spojených štátoch, často v oblastiach s rozsiahlym výskytom koronavírusu.



"Sme optimisti, ale opatrní," odpovedal šéf firmy Moderna Stephen Hoge na otázku, či bude testovaná vakcína úspešná. Podľa neho by "ku koncu roka" mohli byť k dispozícii dáta o účinnosti očkovacej látky.



Záujem zúčastniť sa na testoch vakcín proti koronavírusu prejavilo už viac ako 150.000 Američanov, ktorí sa za posledné týždne prihlásili do internetového registra potenciálnych dobrovoľníkov.



"Testov sa musia zúčastniť ľudia z viacerých generácií a etník - musia odzrkadľovať rôznorodosť obyvateľstva Spojených štátov," povedal lekár Larry Corey, ktorý dozerá na priebeh testovania. Zároveň obzvlášť zdôraznil potrebu účasti Afroameričanov a Hispáncov, pretože ich komunity sú v Spojených štátoch koronavírusom najviac postihnuté.



V ďalších mesiacoch by sa mali v USA hromadne testovať aj iné vyvíjané vakcíny voči koronavírusu, a to vždy na novej skupine 30.000 dobrovoľníkov. Skúšať sa budú očkovacie látky vyvíjané Oxfordskou univerzitou, a tiež spoločnosťami Johnson & Johnson, Novavax a Pfizer.



V Brazílii a niektorých ďalších krajinách sa už v priebehu júla začali testy vakcín proti koronavírusu, ktoré vyvíja Čína a Oxfordská univerzita. Testy však na rozdiel od USA prebiehajú iba na menšej vzorke populácie.