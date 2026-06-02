V USA sa začalo štvrté kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Izrael a militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom v noci proti sebe opäť útočili napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obe strany sa dohodli na zastavení bojov.

Washington 2. júna (TASR) - Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone sa v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.

Rokovania izraelského veľvyslanca v Spojených štátoch Jechiela Leitera a libanonskej veľvyslankyne Nade Hamadeh-Moawadovej za prítomnosti Daniela Hollera, poradcu amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, sa konajú v napätej situácii. Izrael a militantná skupina Hizballáh podporovaná Iránom v noci proti sebe opäť útočili napriek oznámeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obe strany sa dohodli na zastavení bojov.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne v pondelok armáde nariadil, aby zaútočila na ciele Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Trump krátko nato s izraelským premiérom telefonoval a oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Izrael a militantné hnutie Hizballáh navyše podľa neho súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“.

Šéf izraelského rezortu obrany Jisrael Kac následne v utorok vyhlásil, že Spojené štáty podporia útoky na predmestie Dahíja v prípade, že Hizballáh zaútočí na dediny na severe Izraela.

Predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí, ktorý dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ medzi libanonskou vládou v Bejrúte a Hizballáhom, je pripravený v prípade uzavretia „celkového prímeria“ garantovať jeho dodržiavanie zo strany šiitskeho militantného hnutia.

S Barrím v pondelok večer telefonoval predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Teheránu pri rokovaniach s USA Mohammad Báker Kálíbáf. V rozhovore sa zaviazal, že Irán neobnoví mierové rokovania s USA, ak Izrael neprestane s útokmi na Libanon.

Izraelské útoky v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali najmenej 3433 mŕtvych a 10.395 zranených, tvrdí libanonské ministerstvo zdravotníctva.
