V USA sa začína prvý klimatický súdny proces

Washington 13. júna (TASR) - V Spojených štátoch sa začína prvý súdny proces týkajúci sa klímy. Skupina mladých aktivistov zažalovala americký štát Montana za porušenie ich ústavného práva na "čisté a zdravé životné prostredie". TASR prevzala pondelkovú správu z agentúry AFP.



Šestnásť žalobcov vo veku od päť do 22 rokov tvrdí, že im bola spôsobená ujma na zdraví "nebezpečnými fosílnymi palivami a klimatickou krízou", pričom deti sú "obzvlášť zraniteľné voči jej zhoršujúcim sa dôsledkom".



"Mladí ľudia ako ja chápu, čo je v stávke," uviedla 19-ročná Grace Gibsonová-Snyderová vo vyhlásení, ktoré poskytla organizácia Our Children's Trust, jedna zo skupín zastupujúcich mladých ľudí. Dodala, že "máme obmedzený čas na to, aby sme sa zbavili fosílnych palív a zaistili bezpečnú budúcnosť pre seba a naše deti".



Žalobcovia neusilujú o získanie finančného odškodnenia, ale o vyhlásenie, že ich práva sú porušované, čo je prvým krokom k reforme politiky. Konkrétne spochybňujú ústavnosť ustanovenia zákona o environmentálnej politike v Montane (MEPA), ktoré zakazuje vládnym úradom pri posudzovaní žiadostí o povolenie na ťažbu fosílnych palív brať do úvahy vplyv na klímu. Žalobcovia taktiež požadujú, aby im ústava v Montane garantovala rovnaké práva ako dospelým.



Podľa AFP je súdny proces Held verzus Montana pozorne sledovaný, pretože jeho výsledok by mohol pomôcť podobným prípadom v celej krajine, pričom predchádzajúce žaloby boli zamietnuté skôr, než sa začali prerokovávať. Hlavným žalobcom je Rikki Held a na prípad dohliada sudkyňa Kathy Seeleyová v hlavnom meste Helena v štáte Montana. Súdny proces potrvá do 23. júna.



Štát Montana sa už niekoľkokrát pokúsil zamietnuť prípad z dôvodu procesných otázok. Podľa zástupcu generálneho prokurátora Michaela Russella napadnuté právne predpisy nemohli spôsobiť údajnú ujmu žalobcom, pretože emisie, ktoré Montana vyprodukuje, sú príliš nízke.