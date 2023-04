V USA sa zadržaný muž postavil pred súd, unikli tajné dokumenty

Boston 14. apríla (TASR) - Zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira zadržaný v spojitosti s únikom tajných dokumentov Pentagónu sa v piatok postavil pred súd v Bostone. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Voči Teixeirovi (21) vzniesli obvinenia z držby a šírenia utajených dokumentov vlády USA na základe zákona o špionáži. Sudca nariadil umiestniť ho do väzby až do pojednávania, ktoré sa bude konať na budúcu stredu (19. apríla).



Na súd sa v piatok dostavil v putách a väzenskej uniforme. Americké ministerstvo spravodlivosti by malo oznámiť ďalšie podrobnosti o obvineniach a zverejniť aj text obžaloby, píše AP.



Teixeiru zatkli vo štvrtok. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že tento muž so špecializáciou na spravodajskú činnosť viedol internetovú diskusnú skupinu, kde sa objavili tajné dokumenty. Podľa amerických médií sa členom skupiny chválil, že má prístup k utajovaným informáciám, a následne im poskytol fotografie týchto dokumentov.



Vláda USA popri vyšetrovaní posudzuje škody, ktoré mohlo zverejnenie citlivých informácií napáchať. Ide o dokumenty týkajúce sa napríklad vojenských plánov Ukrajiny, ich hodnotenia zo strany USA alebo vzťahov Washingtonu so spojencami.



Americkí predstavitelia pravosť dokumentov verejne nepotvrdili. Hovorca ministerstva obrany však únik označil za "veľmi vážne riziko pre národnú bezpečnosť".



Prezident USA Joe Biden vo štvrtok povedal, že vyšetrovatelia sa približujú k zdroju úniku.