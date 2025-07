V USA schválili deportáciu ôsmich migrantov do Južného Sudánu

Washington 4. júla (TASR) - Americký Najvyšší súd vo štvrtok povolil administratíve prezidenta Donalda Trumpa deportovať skupinu ôsmich migrantov z americkej vojenskej základne v Džibutsku do politicky nestabilného Južného Sudánu. Z tohto štátu pritom pochádza len jeden z tejto skupiny migrantov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Toto rozhodnutie prichádza desať dní po tom, čo Najvyšší súd otvoril Trumpovej administratíve cestu k deportáciám migrantov do krajín, z ktorých nepochádzajú.



Americkí predstavitelia tvrdia, že ôsmi migranti, ktorí do USA prišli z Vietnamu, Južnej Kórey, Mexika, Laosu, Kuby, Mjanmarska a jeden z Južného Sudánu, sú obvinení z násilných zločinov.



Orgány chceli letecky deportovať spomínaných osem migrantov do Južného Sudánu už v máji, avšak americký okresný súd nariadil pozastavenie deportácií do tretích krajín, a tak migrantov presunuli do Džibutska. Súd tvrdil, že migranti nedostali „zmysluplná možnosť“ napadnúť vyhostenie.



Najvyšší súd 23. júna zrušil pozastavenie, ktoré nariadil okresný sudca Brian Murphy zo štátu Massachusetts, čím umožnil deportácie do tretích krajín. Murphy, ktorého do funkcie vymenoval bývalý prezident Joe Biden, však uviedol, že prípad ôsmich migrantov, ktorí sa ocitli v Džibutsku, podlieha samostatnému príkazu na pozastavenie, ktorý vydal, a ktorým sa Najvyšší súd nezaoberal.



Vo štvrtok však Najvyšší súd uviedol, že jeho júnové rozhodnutie sa vzťahuje na oba príkazy sudcu.



Dve liberálne sudkyne Najvyššieho súdu - Sonia Sotomayorová a Ketanji Brown Jacksonová - vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím a uviedli, že poskytuje vláde osobitné zaobchádzanie. „Ostatní účastníci konania musia dodržiavať pravidlá, ale administratíva má Najvyšší súd na rýchlej voľbe,“ uviedla Sotomayorová.



Vláda podľa Sotomayorovej chce „poslať osem cudzincov, ktorých nezákonne vyviezla zo Spojených štátov, z Džibutska do Južného Sudánu, kde budú odovzdaní miestnym orgánom bez ohľadu na pravdepodobnosť, že budú vystavení mučeniu alebo smrti“.



Predstaviteľka ministerstva pre vnútornú bezpečnosť uviedla, že migranti budú v Južnom Sudáne najneskôr v piatok.



Trumpova administratíva tvrdí, že deportácie do tretích krajín sú nevyhnutné, keďže domovské krajiny niektorých migrantov, ktorých chce Washington deportovať, ich odmietajú prijať. Šéf Bieleho domu ešte počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil deportovať z USA milióny migrantov bez dokladov. Od svojho januárového návratu do úradu prijal viacero opatrení zameraných na urýchlenie deportácií, konštatuje AFP.