V USA schválili dodanie zbraní na Blízky východ bez súhlasu Kongresu
Pri schválení celkovo ôsmich dodávok minister Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu vyžadujúcu si okamžité dodanie.
Autor TASR
Washington 3. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar s Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliárd eur. Potvrdil to hovorca rezortu pre tlačovú agentúru DPA, informuje TASR.
Pri schválení celkovo ôsmich dodávok minister Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu vyžadujúcu si okamžité dodanie. Vláda tak obišla potrebu obvyklého potvrdzovania v Kongrese.
Irán od začiatku vojny odpálil na partnerov USA v regióne tisíce balistických rakiet, riadených striel a dronov, píše sa v oznámení amerického ministerstva s tým, že väčšinu úspešne zostrelili. Od apríla platí v konflikte prímerie.
Demokratický člen výboru Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci Gregory Meeks zhodnotil krok ministerstva ako pohŕdanie Kongresom. Z uvedených exportných položiek sa podľa neho len jedna týka tovaru, ktorý možno vyviezť okamžite. „Vláda využíva zámienku mimoriadnej situácie, aby presadila predaj, ktorý nemá naliehavú súvislosť s aktuálnymi konfliktmi,“ vyhlásil.
