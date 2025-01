V USA schválili návrh zákona o sankciách proti ICC

Washington 10. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok schválila návrh zákona, na základe ktorého majú byť uvalené sankcie na Medzinárodný trestný súd (ICC). Tento návrh schválila na protest proti vydaniu zatykača na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Návrh zákona bol prijatý v pomere 243 ku 140. Podporilo ho aj 45 demokratov a žiaden republikán nehlasoval proti. Na základe zákona budú uvalené sankcie na každého cudzinca, ktorý vyšetruje, zatkne, zadrží alebo stíha občanov USA alebo občanov ich spojeneckých krajín vrátane Izraela, ktoré nie sú členmi ICC.



"Tento súd sa prostredníctvom vykonštruovaného procesu usiluje zatknúť premiéra nášho významného spojenca Izraela," vysvetlil dôvod návrhu pred hlasovaním Brian Mast, republikánsky predseda zahraničného výboru Snemovne reprezentantov.



Líder republikánskej väčšiny v Senáte John Thune avizoval, že zákon čoskoro pôjde na hlasovanie do Senátu, aby ho mohol zvolený prezident Donald Trump podpísať čo najskôr po nástupe do funkcie.



ICC v novembri minulého roka oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia z vojnových zločinov na Netanjahua, Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. ICC zdôraznil, že zatykače na izraelských predstaviteľov platia bez ohľadu na odmietavý postoj Izraela k jurisdikcii súdu na svojom území.



Izrael odmieta obvinenia, že by počas vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy páchal vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.



Snemovňa reprezentantov odhlasovala rovnaký návrh zákona ešte v júni, avšak Senát, ktorý v tom čase ovládala demokratická väčšina, sa týmto návrhom nikdy nezaoberal.