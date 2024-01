V USA si mrazivé počasie vyžiadalo najmenej 50 obetí

Washington 20. januára (TASR) — Mimoriadne chladné počasie, ktoré už niekoľko dní sužuje rozsiahle časti USA, si doteraz vyžiadalo najmenej 50 obetí. Národná meteorologická služba (NWS) v piatok varovala pred nebezpečným blizardom a silnými mrazmi v strednej a východnej časti krajiny, píše agentúra AFP.



Ministerstvo zdravotníctva štáte Tennessee doteraz hlásilo 14 úmrtí súvisiacich s počasím.



Guvernér štátu Kentucky Andy Beshear v piatok potvrdil päť úmrtí v dôsledku zimného počasia.



Hasičský zbor v Portlande v štáte Oregon informoval, že elektrický prúd zabil troch ľudí, keď na ich zaparkované auto spadlo elektrické vedenie.



V Oregone zostalo v piatok večer bez elektriny 75.000 ľudí, v dôsledku čoho guvernérka Tina Koteková vyhlásila stav núdze.



Pri dopravnej nehode na diaľnici v štáte Pensylvánia zahynulo v utorok päť žien. Ďalšie úmrtia zaznamenali v štátoch Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin a Washington.



Nepriaznivé počasie najviac zasiahlo západ štátu New York, kde pri meste Buffalo napadli za päť dní takmer dva metre čerstvého snehu. Chladný vzduch prenikol aj hlboko na juh USA, kde na takéto poveternostné podmienky nie sú zvyknutí.



V dôsledku sneženia a mrazov zostalo zatvorených mnoho škôl. Obmedzená je aj letecká doprava: Podľa webovej stránky Flightaware bolo v piatok zrušených viac ako 1100 letov a ďalších 8000 meškalo.