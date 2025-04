V USA si pripomenuli 30 rokov od teroristického útoku v Oklahoma City

Washington 20. apríla (TASR) - Tridsať rokov od bombového útoku v Oklahoma City, ktorého cieľom bola federálna budova Alfreda P. Murraha a zahynulo pri ňom 168 ľudí a vyše 680 utrpelo zranenia, si v sobotu pripomenuli v Spojených štátoch. Išlo o najhorší teroristický útok v USA spáchaný americkými občanmi, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Útok 19. apríla 1995 podnikli americkí ultrapravicoví radikáli Timothy McVeigh a Terry Nichols.



Na spomienkovej ceremónii vystúpil v sobotu s prejavom aj bývalý americký prezident Bill Clinton, ktorý uviedol, že atentát šokoval krajinu, na druhej strane však ukázal to najlepšie z USA - ľudia všade pomáhali. V tejto súvislosti Clinton spomenul súčasný hlboký rozkol v Spojených štátoch a podotkol, že USA miesto neho potrebujú tento „oklahomský štandard“.



„Ak by sme podľa toho všetci žili, mali by sme sa oveľa lepšie... Získali by sme spravodlivejšiu ekonomiku, stabilnejšiu spoločnosť. Rozumeli by sme si a necítili by sme sa slabí pri priznaní, že sme sa v niečom mýlili,“ dodal.



Clinton (78) bol prezidentom USA v čase, keď pravicový protivládny aktivista Timothy McVeigh odpálil veľkú bombu pred deväťposchodovou federálnou budovou v centre Oklahoma City. O život v jej troskách prišlo dovedna 168 ľudí vrátane 19 detí. Samotný Clinton v prejave zdôraznil, že na tento deň nikdy nezabudne.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) na svojej webovej stránke opisuje explóziu nasledovne: „V priebehu chvíľky vyzeralo okolie ako vojnová zóna. Tretina budovy sa zmenila na trosky, mnoho poschodí bolo zrovnaných so zemou ako palacinky“.



McVeigha za tento teroristický útok v júni 1997 odsúdili na trest smrti. Popravili ho smrtiacou injekciou o štyri roky neskôr, v júni 2001. Nicholsa odsúdili v roku 1998 na doživotný trest bez možnosti prepustenia.