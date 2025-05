V USA si pripomenuli piate výročie smrti Floyda a vznik hnutia BLM

Minneapolis 25. mája (TASR) - V Spojených štátoch si v nedeľu pripomenuli piate výročie smrti Afroameričana Georgea Floyda, ktorého 25. mája 2020 pri zásahu usmrtil belošský policajt Derek Chauvin. Tragický incident viedol k vzniku politického a sociálneho hnutia Black Lives Matter ((Na životoch černochov záleží/BLM) a vyvolal vlnu protestov proti policajnému násiliu a rasizmu, ktoré sa konali nielen v USA, ale aj v zahraničí, informovala agentúra AFP.



V Minneapolise, kde sa incident odohral, sa počas víkendu konalo pamätné zhromaždenie na mieste známom ako George Floyd Square. Ľudia tam prinášali kvety, spomínali a zdôrazňovali potrebu pokračovať v boji za rasovú spravodlivosť.



Floydova rodina v tejto súvislosti vyzvala verejnosť, aby sa nevzdávala - napriek aktuálnej politickej situácii v USA. „Nemôžeme dovoliť, aby nás neúspech zastavil,“ uviedla teta obete Angela Harrelsonová. „Nepotrebujeme výkonný príkaz, aby sme vedeli, že na životoch černochov záleží... (Prezident USA) Donald Trump to akosi nepochopil,“ doplnila kritizujúc súčasného prezidenta.



Piate výročie Floydovej smrti si ľudia pripomínajú v situácii, keď Trump, ktorý sa v januári 2025 vrátil do Bieleho domu, odstupuje od viacerých reforiem prijatých po tejto tragédii. Jeho administratíva napr. zrušila viaceré vyšetrovania v oblasti občianskych práv a obmedzila programy na podporu diverzity. Niektorí Trumpovi spojenci dokonca naznačili, že by mohol omilostiť odsúdeného policajta Chauvina, čo vyvolalo značnú kritiku.



Výročné spomienky - vo forme menších zhromaždení - sa okrem Minneapolisu uskutočnili aj v ďalších amerických mestách vrátane Chicaga a Dallasu. Heslom tohtoročného podujatia v Minneapolise bolo „Ľud prehovoril“, ktoré podľa organizátorov navrhol vnuk Nelsona Mandelu – Nkosi Mandela.



Policajt Chauvin, ktorý Floyda počas zatýkania pritisol kolenom k zemi a držal ho na krku viac ako deväť minút, čo malo za následok smrť zadržiavaného. Policajný zásah bol zachytený na videozázname, ktorý sa stal virálnym a vyvolal masové protesty po celých Spojených štátoch a vo svete.



Chauvin bol obvinený z vraždy a neúmyselného zabitia. V apríli 2021 ho porota uznala vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby: neúmyselná druhostupňová vražda, tretostupňová vražda a neúmyselné zabitie. Bol odsúdený na 22,5 roka väzenia. Neskôr dostal ďalších 21 rokov za porušenie práv pri zadržiavaní. Obvineniam čelili aj ďalší traja policajti, ktorí boli pri Floydovom zadržan.