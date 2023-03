V USA snemovňa schválila zákon umožňujúci rodičom kontrolovať učivo

Washington 24. marca (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov v piatok schválila kontroverzný návrh zákona, ktorého cieľom je poskytnúť rodičom väčší dohľad nad školami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP a stanice CNN.



Ako píše CNN, neočakáva sa, že tento návrh prejde v Senáte, kde majú demokrati väčšinu. Demokrati ho kritizovali s tým, že podľa nich ide o pokus o vnášanie politickej agendy do školských tried.



Návrh dostal podporu 213 kongresmanov, proti ich bolo 208 – okrem demokratov aj piati republikáni.



Na základe tohto zákona by mali štátne školy mať povinnosť zverejňovať svoje učebné osnovy a poskytovať rodičom žiakov zoznam kníh a študijných materiálov nachádzajúcich sa v školských knižniciach.



Nová legislatíva vyžaduje od škôl transparentnosť, aj čo sa týka násilných incidentov v školách. Školy budú musieť od rodičov dostať súhlas predtým, než v školských dokumentoch "zmenia rodové označenia maloletých, ich osobné zámeno či preferované meno" alebo dovolia dieťaťu používať inú šatňu či toaletu, ktoré sú rozdelené na základe pohlavia detí.



CNN pripomína, že otázka rodičovských právomocí v oblasti vzdelávania ich detí sa stala dôležitou témou republikánov počas pandémie covidu, keď dochádzalo k zatváraniu škôl a boli zavedené povinné rúška či vakcinácia. Podľa republikánov sú debaty na školách o rase, rodových otázkach či sexualite pre deti nevhodné.



V niektorých štátoch USA, ako napríklad v Texase, na Floride či v Iowe, je v súčasnosti na diskusie o určitých témach so študentmi potrebný súhlas rodičov. Iné štáty, ako napríklad Georgia, poverili zástupcov rodičov, aby preverovali obsah kníh, s ktorými sa ich deti môžu v škole dostať do kontaktu, pričom sa zameriavajú hlavne na kontrolu tém, akými sú sexualita či rasa.



Podľa mimovládnej organizácie PEN America bolo v školskom roku 2021 – 2022 v amerických školách a v knižniciach zakázaných 1648 kníh.