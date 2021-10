V USA sú pripravení očkovať deti vo veku 5-11 rokov

Washington 20. októbra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené začať od novembra očkovať proti covidu deti vo veku od 5 do 11 rokov. Oznámil to v stredu Biely dom.



Agentúra AFP uvádza, že po otvorení možnosti očkovania pre túto vekovú kategóriu bude mať na vakcináciu nárok ďalších 28 miliónov Američanov.



Biely dom uviedol, že vďaka včasnému plánovaniu budú príslušné úrady pripravené spustiť očkovanie detí hneď po tom, ako v tejto veci vydá konečné odporúčanie americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Spoločnosti Pfizer a BioNTech požiadali začiatkom októbra americký regulačný úrad o schválenie svojej proticovidovej vakcíny pre vekovú kategóriu 5-11 rokov.



Touto otázkou sa budú zaoberať ešte dva tímy odborníkov. Prvé zo stretnutí expertov, zvolané americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), sa má konať na budúci týždeň. Druhé stretnutie, zvolané CDC, má prebehnúť 2.-3. novembra a očakáva sa, že táto vládna agentúra zverejní svoje odporúčanie krátko po ňom.



Počas klinických štúdií dostali deti vo veku 5-11 rokov dve dávky očkovacej látky po desať mikrogramov, teda výrazne menej ako staršie vekové skupiny, ktorým dali 30-mikrogramové dávky. Druhá dávka sa týmto deťom podávala po 21 dňoch od prvej, pričom imunitná odpoveď ich organizmu bola porovnateľná s osobami z vekovej skupiny od 16 do 25 rokov.



FDA už na všeobecné použitie v USA odobril vakcínu od Pfizer/BioNTech pre deti od 16 rokov, a v máji na tzv. podmienečné použitie schválil aj vakcínu od tohto konzorcia pre deti od 12-15 rokov.



Experti považujú očkovanie detí a mládeže za kľúčové na vytvorenie tzv. kolektívnej imunity obyvateľstva. Pri mladších deťoch je síce menej pravdepodobné, že budú mať v prípade nákazy aj závažný priebeh ochorenia COVID-19, infekciu však môžu šíriť na ďalšie, aj ohrozené osoby.



Zaočkovanosť populácie USA v ostatných mesiacoch stúpa, pričom aspoň jednu dávku proticovidovej vakcíny tam dosiaľ dostalo minimálne 77,1 percenta ľudí vo veku 12 a viac rokov.



Konzorcium Pfizer/BioNTech o schválenie svojej vakcíny pre deti vo veku 5-11 rokov požiadalo minulý týždeň aj regulačný úrad EÚ - Európsku agentúru pre lieky (EMA).