V USA väznený drogový boss El Chapo žiada mexického prezidenta o pomoc

Mexiko 18. januára (TASR) - Známy drogový boss Joaquín "El Chapo" Guzmán požiadal mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora o pomoc kvôli údajnému "psychickému utrpeniu", ktoré zažíva vo väzení v USA. Podľa agentúry AFP to uviedol v utorok jeho právnik.



"Za šesť rokov, ktoré Joaquín strávil v Spojených štátoch, nevidel slnko," povedal právny zástupca zakladateľa kartelu Sinaloa v Mexiku José Refugio Rodríguez.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Fórmula právnik uviedol, že Guzmán smie vychádzať von len trikrát týždenne, aj to do malého priestoru, kde "nemá slnko", a má menej návštev alebo telefonátov ako ostatní väzni.



"Trpí psychickými mukami," tvrdí jeho právnik, ktorý dodal, že nedostatok slnka škodí aj fyzickému zdraviu odsúdeného obchodníka s drogami.



Guzmán chce, aby prezident López Obrador riešil údajné procesné chyby, ku ktorým došlo počas jeho vydania do USA v roku 2017, za bývalej mexickej vlády.



El Chapo si v Spojených štátoch odpykáva doživotný trest po tom, ako bol v roku 2019 odsúdený za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a trestné činy súvisiace so zbraňami.



Jedného z Guzmánových synov, Ovidia, zatkli mexické bezpečnostné zložky počas operácie, pri ktorej však zahynulo 29 ľudí a ktorá vyvolala prestrelku na letisku v meste Culiacán na severozápade Mexika.