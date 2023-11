V USA vybrali vianočný strom pre Rockefellerovo centrum v New Yorku

New York 1. novembra (TASR) — Ako tohtoročný vianočný strom pre Rockefellerovo centrum v New Yorku vybrali 24 metrový nórsky smrek z oblasti Binghamton. Na budúci týždeň ho vyrúbu a prevezú do New Yorku, oznámili v stredu predstavitelia Rockefellerovho centra, informuje TASR podľa agentúr AP.



Strom rastie neďaleko mesta Vestal v státe New York, spíliť ho majú 9. novembra a na Manhattan má dorazí 11. novembra. Potom bude ozdobený viac ako 50.000 svetielkami a hviezdou na vrchu. Slávnostne ho rozsvietia počas priameho televízneho prenosu 29. novembra a okolie bude okrášľovať do 13. januára 2024.



Prvý vianočný strom pred Rockefellerovým centrom v New Yorku postavili v roku 1931, o dva roky neskôr vznikla tradícia jeho slávnostného rozsvietenia. Odvtedy sa tunajší vianočný strom spolu s verejným korčuľovaním na klzisku pod šírym nebom stali obľúbenou zimnou atrakciou New Yorku a každoročne priťahujú davy obdivovateľov.