V USA vydali súdny rozkaz na zhabanie lietadla ruského oligarchu Skoča

New York 9. augusta (TASR) - Newyorský sudca podpísal rozkaz na zhabanie lietadla patriaceho ruskému oligarchovi Andrejovi Skočovi. Lietadlo Airbus A319-100 sa teraz údajne nachádza v Kazachstane, informovala v pondelok agentúra AP.



AP objasnila, že zhabanie súkromného lietadla Andreja Skoča je súčasťou snáh amerických úradov, ktoré sa usilujú siahnuť na majetok osôb, čo majú blízko ku Kremľu. USA takto konajú v nádeji, že vyvolajú tlak na ukončenie vojny na Ukrajine.



Americké úrady v júni oznámili, že príslušný sudca schválil príkaz na zhabanie dvoch súkromných lietadiel oligarchu Romana Abramoviča v hodnote viac ako 400 miliónov dolárov. V máji sa zasa USA zmocnili superjachty s názvom Amadea za asi 300 miliónov dolárov, ktorú vlastní oligarcha Sulejman Kerimov. V apríli bola v prístave v Španielsku skonfiškovaná jachta Tango za 90 miliónov dolárov patriaca Viktorovi Vekseľbergovi, miliardárovi s úzkymi väzbami na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Oceliarsky magnát Skoč je jedným z najbohatších poslancov v ruskej Štátnej dume. Jeho majetok sa podľa časopisu Forbes odhaduje na približne 6,6 miliardy dolárov.



Ministerstvo financií USA uvalilo na Skoča sankcie prvýkrát v apríli roku 2018, a to pre jeho väzby na organizovaný zločin a za politické pôsobenie v rámci Štátnej dumy. Po ruskej invázii na Ukrajinu úrad pre kontrolu zahraničných aktív amerického ministerstva financií uvalil na Skoča a jeho majetok ďalšie sankcie.



Príkaz na skonfiškovanie lietadla bol podpísaný na základe zistení, že Skoč je vlastníkom Airbusu prostredníctvom série fiktívnych spoločností a trustov prepojených s jeho partnerkou. Úrady uviedli, že lietadlo má hodnotu viac ako 90 miliónov dolárov.



Americké úrady tvrdia, že Skoč porušil americké sankcie tým, že platby za registráciu lietadla a jeho poistné prešli bankovým systémom USA bez licencie, ktorá by umožnila vykonanie platby subjektom, na ktoré sa vzťahujú sankcie.



Americká prokuratúra použila poistné a registračné platby na identifikáciu majetku na zhabanie, pretože väčšina jácht a lietadiel nemôže byť prevádzkovaná, pokiaľ nie sú poistené.



Odkedy USA, Spojené kráľovstvo a Európska únia oznámili rozsiahle sankcie proti príslušníkom ruskej politickej a podnikateľskej elity, prestali so sankcionovanými jednotlivcami podnikať už viaceré poisťovne.



V príkaze na zaistenie Airbusu sa podľa americkej spravodajskej televízie CNN uvádza, že Skoč okrem lietadla vlastní aj jachtu s názvom Madame Gu, helikoptéru a vilu v hotelovom komplexe Four Seasons na Seychelách. Tento majetok nateraz nie je možné zhabať. Príslušné orgány musia najprv preukázať, že boli porušené sankcie - napríklad prevodom peňazí cez bankový systém USA.



Jachta Madame Gu je registrovaná na Kajmanských ostrovoch, ale naposledy kotvila v prístavisku Port Rashid v Dubaji.



Na Skoča uvalila sankcie aj Európska únia, pripomenula agentúra AFP.



Spojené arabské emiráty sa po ruskej invázii na Ukrajinu nepostavili na žiadnu stranu a sú bezpečným útočiskom pre peniaze a iný majetok niektorých ruských oligarchov.