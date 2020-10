V USA vydražia špionážne pomôcky KGB z čias studenej vojny

New York 27. októbra (TASR) - Do dražby pôjdu vôbec po prvý raz predmety, ktoré počas studenej vojny slúžili ako špionážne pomôcky bývalej sovietskej tajnej služby KGB. Záujemcovia môžu získať dámsky rúž, ktorý je v skutočnosti pištoľou, peňaženku so skrytou kamerou či hotelové odpočúvacie zariadenie, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP.



Americký aukčný dom Julien's ponúkne približne 400 kusov podobnej "techniky" na internetovej dražbe, ktorá sa bude konať od polovice januára do februára 2021. Položky boli nedávno vystavené v súkromnom Špionážnom múzeu KGB na newyorskom Manhattane.



"Nevieme o žiadnej podobnej akcii v rámci tohto žánru. Očakávame obrovský záujem, pretože ľudia sú fascinovaní takýmito vecami," uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Julien's Martin Nolan.



Odhady pre konečné sumy za jednotlivé položky sa pohybujú v rozmedzí od niekoľkých stoviek po približne 12.000 dolárov, čo je maximálny odhad pre vzácnu sovietsku verziu nacistického kódovacieho zariadenia Enigma, známu ako Fialka.



Kamenná busta ruského revolucionára Vladimira Lenina sa podľa očakávaní predá za 5000 až 7000 dolárov, zatiaľ čo oceľové dvere z bývalej väzenskej nemocnice KGB majú podľa odhadov hodnotu 500-700 dolárov.



Spoločnosť Julien's ponúka tiež ďalšie memorabílie z obdobia studenej vojny vrátane stredoškolského vysvedčenia marxistického revolucionára Che Guevaru, podpísaný list kubánskeho vodcu Fidela Castra z roku 1958, v ktorom hovorí o plánoch na obsadenie Havany, či predmety súvisiace so sovietsko-americkým súperením vo vesmíre.