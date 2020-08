V USA vyjde v septembri nová kniha o Trumpovi od novinára B. Woodwarda

Washington 13. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un prirovnal svoj vzťah s americkým prezidentom Donaldom Trumpom k "fantazijnému filmu", vyplýva zo súkromných listov medzi Kimom a Trumpom, ktoré sú súčasťou novej knihy od investigatívneho novinára Boba Woodwarda. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Osobný vzťah medzi dvomi lídrami je podľa AFP kľúčovým motorom vzťahov medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi. V priebehu štyroch rokov prešli od vzájomných urážok cez vyhrážky vojenským konfliktom až po Trumpovo "vyznanie lásky".



Woordwardovi sa údajne podarilo získať 25 predtým nezverejnených súkromných listov, ktoré si vymenili Trump a Kim. Tie vyjdú v rámci publikácie Rage (Hnev) 15. septembra vo vydavateľstve Simon & Schuster.



Trump sa s Kimom počas svojho mandátu stretol trikrát, prvý raz v roku 2018 v Singapure. Hoci v otázke odzbrojenia Severnej Kórey pokrok nenastal, o niekoľko mesiacov neskôr Trump na zhromaždení svojim priaznivcov povedal, že sa s Kimom do seba "zamilovali".



"Napísal mi krásne listy, sú to skvelé listy. Zamilovali sme sa do seba," povedal Trump.



Vzťahy medzi Pchjongjangom a Washingtonom sú však naďalej napäté.



Bob Woodward je dvojnásobným držiteľom Pulitzerovej ceny za literatúru. Preslávil sa svojimi správami o afére Watergate. Na základe jeho knižného debutu Všetci prezidentovi muži z roku 1974 bol neskôr nakrútený rovnomenný film, ktorý získal troch Oscarov.



Rage je pokračovaním knihy Fear: Trump in the White House, ktorá vyšla v českom preklade s názvom Strach: Trump v Bílém domě v roku 2019.



Kniha Trumpa zobrazuje ako človeka so sklonmi k vulgárnym prejavom a impulzívnym rozhodnutiam. Trump sa pokúsil knihu viackrát zdiskreditovať, označiac ju za "žart", "výmysel" a "útok" voči svojej osobe.



V januári tohto roku Trump v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že sa s Woodwardom stretol a poskytol mu rozhovor pre jeho novú knihu.



"Stretol som sa s jedným veľmi, veľmi dobrým spisovateľom a novinárom. Môžem povedať, že to bol Bob Woodward. Na niečom pracuje a tentokrát som povedal, že si nad to možno sadnem," uviedol Trump.