ZÚFALÍ METALISTI: V USA im vypredali plienky na koncerty

Los Angeles 20. decembra (TASR) – Vypredala sa plienka pre dospelých navrhnutá na to, aby si jej nositelia nemuseli kaziť zážitok z koncertov dlhým státím v rade na toalety. Predávala sa za 75 amerických dolárov. TASR informuje na základe správy televízie Sky News.



Plienku Pit Diaper uviedla na trh v obmedzenom množstve americká spoločnosť Liquid Death, ktorá sa primárne venuje výrobe a predaju minerálnej vody. Spoločnosť pri jej výrobe spojila sily s výrobcom inkontinenčných pomôcok pre dospelých.



Vonkajšia časť plienky je celá z čiernej umelej kože, má kockovaný vzhľad a zdobia ju strieborné cvočky, pracky, priechodky a retiazky.



"Ak ste boli niekedy na koncerte, tak viete, že najdesivejším miestom nie je mosh pit, ale záchody. Plienka Pit Diaper vás ušetrí pekelného zážitku z ich návštevy a vy si budete môcť uľaviť v bezpečí mosh pitu," uvádzajú propagačné materiály spoločnosti.



Spoločnosť svoj marketing zameriava na fanúšikov tvrdšej hudby, najmä heavy metalu. Napriek svojmu primárnemu zameraniu ponúka veľmi nezvyčajný sortiment produktov vytvorených v niektorých prípadoch s veľkou dávkou humoru. Ponúka tak napríklad mydlo pre psychopatov s vôňou eukalyptu, trnky a cédra, alebo plechovku s nápojom prilepenú k stene. Záujemcovia o toto umelecké dielo zaň zaplatia 5,2 milióna amerických dolárov. Možno však očakávať, že bude trvanlivejšie než jeho banánový "bratranec". Banán prilepený kobercovou páskou k stene koncom novembra vydražil aukčný dom Sotheby's v New Yorku za 6,24 milióna amerických dolárov.



"Ak by sa ma začiatkom roka 2024 niekto spýtal, aké zážitky počas nasledujúceho roka očakávam, tak trasenie bokmi oblečený v koženej plienke vo vysielaní miestnej spravodajskej televízie v Chicagu by som isto nepovedal. Život je komédia," uviedol na sociálnej platforme X bubeník Ben Koller. Vo videu propagujúcom plienku do mosh pitu sa zhostil úlohy figuranta.



Spoločnosť Liquid Death bezprostredne neuviedla, či ešte v budúcnosti plánuje doplniť zásoby plienok.