V USA vypukli protesty po rozhodnutí v kauze Breonny Taylorovej

Lousville 24. septembra (TASR) - Vo viacerých amerických mestách vypukli v stredu večer protesty proti rozhodnutiu úradov nevzniesť obvinenia zo zabitia voči trom policajtom zodpovedným za zastrelenie Afroameričanky Breonny Taylorovej, ku ktorému došlo v marci v meste Louisville v štáte Kentucky. Počas stredajších demonštrácií v Louisville boli postrelení dvaja policajti, informovala agentúra AFP.



Tzv. veľká porota vzniesla obvinenie len voči jednému z trojice policajtov, avšak také, ktoré s násilnou smrťou 26-ročnej Taylorovej priamo nesúvisí.



Medzičasom už bývalý príslušník polície v Louisville Brett Hankinson bol obvinený v spojitosti s výstrelmi, ktoré počas zásahu v byte Afroameričanky vystrelil do susedného bytu. Obvinený je z trestného činu "svojvoľného ohrozenia" inej osoby (menej závažného než zabitie), za ktorý mu na základe zákonov štátu Kentucky hrozí až päť rokov väzenia.



Zvyšní dvaja policajti, ktorí sa podieľali na zásahu, obvinení neboli. V prípade ešte prebieha vyšetrovanie možných porušení federálnych zákonov.



Najväčší protest sa v stredu odohral práve v meste Louisville. Demonštranti proti rozsudku však protestovali naprieč Spojenými štátmi - od veľkých miest na východnom pobreží ako New York či Boston, cez Chicago až po kalifornské Los Angeles či Atlantu na juhu USA, píše AFP.



V meste Louisville boli počas protestov postrelení dvaja policajti, pre AFP to potvrdilo tamojšie policajné oddelenie. Obaja sú mimo ohrozenia života. Polícia v súvislosti s incidentom zadržala jedného podozrivého.



Breonna Taylorová zahynula 13. marca následkom piatich strelných rán, keď traja detektívi pátrajúci po drogách vyrazili predné dvere na jej byte. V jej príbytku sa však žiadne drogy nenašli.



Zabitie Taylorovej vyvolala v Louisville niekoľkotýždňové protesty a nepokoje, pri ktorých najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia. Úrady sa preto vopred pripravili na možnosť vypuknutia demonštrácií aj v súvislosti so stredajším oznámením o rozhodnutí veľkej poroty. V meste bol vyhlásený zákaz nočného vychádzania a na uliciach hliadkovali príslušníci poriadkovej polície.



Stovky rozhnevaných demonštrantov v stredu večer kráčali ulicami mesta a dostali sa aj do potýčok s políciou, ktorá protestujúcich rozháňala. Niekoľko osôb bolo zatknutých, píše agentúra AP. K nepokojom väčšieho rozsahu však podľa všetkého nedošlo.



Okolnosti postrelenia dvoch policajtov neboli bezprostredne jasné. Svoju spoluúčasť im vyjadril prezident USA Donald Trump, ktorý zranených príslušníkov polície uistil o svojich modlitbách.



Jeho demokratický súper Joe Biden v súvislosti s rozhodnutím neobviniť policajtov zo zabitia Breonny Taylorovej vyzval na reformu polície, ktorá by zamedzila používaniu nadmernej sily a prekračovaniu služobných právomocí.