V USA vyšetrujú úmrtia detí, ktoré podľahli záhadnej chorobe pečene

Washington 7. mája (TASR) - Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyšetruje 109 prípadov záhadnej formy hepatitídy u detí. Choroba si už vyžiadala päť obetí. CDC to oznámilo v piatok, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Vyšetrovatelia v USA aj na celom svete neúnavne pracujú na tom, aby odhalili príčinu," uviedol zástupca riaditeľa CDC pre infekčné choroby Jay Butler.



Hospitalizáciu si vyžiadalo až 90 percent skúmaných prípadov, pričom v 14 percentách prípadov bola potrebná transplantácia pečene. Väčšina detí sa však z choroby úplne uzdravila.



CDC minulý týždeň vydalo varovanie, aby si lekári a zdravotnícke orgány dávali na podobné prípady pozor. Začala tiež spätne skúmať záznamy pacientov od októbra 2021.



"U viac ako polovice pacientov sa preukázala prítomnosť adenovírusu, preto nás práve toto prepojenie veľmi zaujíma," vyhlásil Butler. Dodal však, že zatiaľ nie je jasné, či chorobu spôsobuje adenovírus ako taký, alebo ide o imunitnú reakciu na jeho špecifický variant.



Vyšetrovatelia skúmajú aj environmentálne faktory, ktoré by prípadne mohli zohrávať rolu, ako prítomnosť zvierat v domácnosti či nový koronavírus. Po skončení obmedzení a lockdownov spôsobených pandémiou by sa totiž mohli adenovírusy začať opäť šíriť, prípadne mohli zmutovať na nebezpečnejší variant.



CDC si však nemyslí, že za záhadnú chorobu môže očkovanie proti koronavírusu, keďže niekoľko prípadov detí, ktoré sa chorobou nakazili, bolo mladších ako dva roky a nemohli tak dostať vakcínu.