V USA vyšetrujú útoky na lode podozrivé z pašovania drog
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Nezávislý dozorný orgán Pentagónu prešetruje zákonnosť široko kritizovanej operácie amerických ozbrojených síl zameranej na plavidlá v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu, pri ktorej zahynulo najmenej 192 ľudí, informovali v pondelok americké médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Na príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa armáda USA od septembra 2025 podniká útoky proti plavidlám, ktoré sú podozrivé z prepravy drog do Spojených štátov. Washington však nezverejnil dôkazy o tom, že osoby, ktoré boli cieľom útokov, boli skutočne obchodníci s drogami. Kritici považujú tieto útoky za mimosúdne popravy a porušenie medzinárodného práva, pripomína AFP.
„Rozsah tohto hodnotenia zahŕňa spoločný postup pre zasiahnuté plavidlá v oblasti pôsobnosti Južného velenia ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) v rámci operácie Southern Spear,“ uviedla kancelária nezávislého generálneho inšpektora Pentagónu vo vyhlásení citovanom agentúrou Bloomberg.
Cieľom vyšetrovania je zistiť, či Pentagón pri vykonávaní útokov dodržal Spoločný cyklus zameriavania (Joint Targeting Cycle), ktorý stanovuje šesť kľúčových krokov na vykonanie vojenskej operácie.
