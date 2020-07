V USA obvinili dvoch hackerov z Číny, kradli údaje z vývoja vakcín

Washington 22. júla (TASR) - V Spojených štátoch vzniesli obvinenie voči dvom občanom Číny, ktorí podnikali počítačové útoky, a to aj voči firmám zapojených do výskumu choroby COVID-19 a vývoja vakcíny proti nej.



Dvojica čínskych občanov bola v USA obvinená zo sprisahania s cieľom spáchať počítačový podvod, z krádeže obchodných tajomstiev, z neoprávneného prístupu do počítača a z krádeže identity.



Americké úrady informovali, že dvojica počítačových pirátov nebola zatknutá, pretože sa zrejme nachádzajú v Číne.



S odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti o tom v noci na stredu informovala agentúra AFP.



Podľa denníka Washington Post má americká administratíva podozrenie, že dvojica čínskych hackerov niekedy vykonávala trestnú činnosť "pre osobný prospech" a v iných prípadoch v prospech čínskej vlády.



Americký prokurátor William Hyslop dodal, že hackeri sa zameriavali na stovky spoločností na celom svete: v USA, Austrálii, Belgicku, Nemecku, Japonsku, Litve, Holandsku, Španielsku, Južnej Kórei, Švédsku a Británii. Ukradli pritom množstvo citlivých a cenných obchodných tajomstiev, technológií, údajov a osobných informácií.



"Medzi ich cieľové odvetvia patrili okrem iného výroba špičkových technológií; lekárske prístroje, stavebné a priemyselné inžinierstvo; softvér pre podnikanie, vzdelávanie a hry; solárna energia; farmaceutický priemysel; obrana," uviedli americké médiá.



Bývalí študenti strojárstva Li Siao-jü (34) a Tung Ťia-č' (33) údajne prvýkrát ukradli obchodné tajomstvo v hodnote stoviek tisíc dolárov pred desiatimi rokmi.



Nedávno zaútočili aj na spoločnosti v štátoch Kalifornia, Maryland, Virgínia alebo Texas, o ktorých je známe, že sa zapojili do vývoja vakcíny alebo liečby koronavírusu.



Podľa amerických médií obvinenie vznesené voči nim naznačuje, že obaja muži hľadali "zraniteľné miesta v sieťach biotechnologických spoločností a iných firiem, ktoré sú verejne známe svojou prácou na vakcínach, liečbe a technológii testovania choroby COVID-19".



Okrem už spomínaných terčom útokov sa čínski hackeri zamerali i na "mimovládne organizácie, duchovných, prodemokratických a ľudskoprávnych aktivistov v Číne, USA, a Hongkongu".



Podľa obvinenia Li a Tung poskytli čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti heslá pre osobné e-mailové účty patriace čínskym disidentom, organizátorovi komunitných podujatí v Hongkongu, duchovnému kresťanskej cirkvi v meste Sien i bývalému účastníkovi protestov na pekinskom Námestí nebeského pokoja. Ukradnuté boli údajne aj e-maily, ktoré si písal nemenovaný disident s kanceláriou tibetského duchovného vodcu dalajlámu.



Federálna polícia USA už 13. mája varovala amerických výskumníkov, ktorí sa zaoberajú koronavírusom, pred rizikom útokov čínskych počítačových pirátov. Peking toto tvrdenie rázne odmietol.