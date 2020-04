V USA za posledných 24 hodín zomrelo na koronavírus takmer 2600 ľudí

Washington 16. apríla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v stredu za posledných 24 hodín takmer 2600 ďalších úmrtí na nový koronavírus. Ide o nový rekord a najväčší denný počet úmrtí spomedzi všetkých krajín, uviedla americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Citovala ju tlačová agentúra AFP.



Podľa výpočtu univerzity zomrelo za 24 hodín do stredy 20.30 h (do štvrtka 02.30 h SELČ) 2569 ľudí, takže celkový počet mŕtvych v USA dosiahol 28.326 - to je vyšší počet než v akejkoľvek inej krajine.



Štát New York bude vyžadovať rúška na tvári na rušných verejných miestach

Obyvatelia amerického štátu New York budú musieť nosiť ochranné rúška alebo tvárové masky na rušných uliciach, v metre, autobusoch či v akejkoľvek situácii, kde ľudia nebudú môcť zachovávať odstup 1,8 metra. Ohlásené nariadenie guvernéra štátu Andrewa Cuoma nasleduje po rovnakých odporúčaniach amerického Centra pre kontrolu a prevencii chorôb (CDC), ktoré chce takto zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Nariadenie vstúpi do platnosti v piatok 17. apríla, vyhlásil guvernér Cuomo. Podľa tlačovej agentúry AP ešte dodal, že namiesto rúška postačí aj šatka.



"Zastavenie šírenia (koronavírusu) je nadovšetko. Ako to, že ľudia nenosia rúško, keď sa blížia k inému človeku? Na základe akej teórie ho nemajú na tvári?" položil Cuomo otázku na svojom každodennom brífingu.



Guvernér uviedol, že najprv nebudú dávať žiadne pokuty za neplnenie nariadenia, ale vyzval obchodníkov, aby tvárové masky propagovali medzi zákazníkmi.



Hoci počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom sa v štáte New York ustaľuje, tamojší predstavitelia sa snažia výrazne pribrzdiť prenos vírusu. V utorok tam zaznamenali 752 úmrtí a celkovo ich je za mesiac vyše 11.000.



Tieto údaje nezahŕňajú približne 4000 ďalších úmrtí v meste New York, ktoré podľa predstaviteľov mesta zrejme spôsobil nový koronavírus, ale neboli potvrdené laboratórnym testom.



Oznámenie Cuoma nasledovalo niekoľko hodín po tom, čo starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obchody, aby nútili zákazníkov nosiť tvárové masky a chránili tak zdravie zamestnancov obchodov. De Blasio už aj predtým odporúčal obyvateľom mesta rúška na verejnosti.



Nový koronavírus vyvoláva u väčšiny ľudí slabé alebo mierne príznaky. U niektorých ľudí, prevažne starších a chronicky chorých, môže spôsobiť vážne ochorenie alebo smrť.



Predstavitelia mesta New York tiež informovali, že vytvoria núdzové zásoby potravín a podniknú aj ďalšie kroky na zaistenie jedla obyvateľom.



V meste už má niekedy problém zohnať jedlo 1,2 milióna obyvateľov - vrátane jedného z piatich detí. Počet ľudí v takejto núdzi podľa očakávania narastie, pretože okolo pol milióna Newyorčanov už prišlo alebo v najbližšej budúcnosti príde o prácu.



"Zaistíme, aby každý dostal stravu, ktorú potrebuje," povedal de Blasio, keď predstavoval plán pomoci vo výške 170 miliónov dolárov.



Mesto už dodáva zdarma do škôl 250.000 jedál denne a poskytuje aj 25.000 porcií denne spoluobčanom-seniorom. Predstavitelia očakávajú, že mesto poskytne zdarma v apríli desať miliónov jedál a v máji tento počet narastie až na 15 miliónov.



Medzitým sa mesto skontaktovalo s približne 11.000 taxikármi a profesionálnymi vodičmi, ktorí prišli o živobytie, pretože ľudia sa zdržujú doma. Mesto si ich najalo na donášku jedál tým, ktorí nemôžu opustiť svoj domov, uviedol starosta.



Predstavitelia mesta informovali, že mestské zásoby potravín sú stabilné, ale plánujú vytvoriť aj rezervu 18 miliónov trvanlivých potravín za 50 miliónov dolárov.