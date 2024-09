V USA zadržali a obvinili lídrov komunity Terrorgram

Los Angeles 10. septembra (TASR) - Dvoch lídrov komunity radikálnych pravicových kanálov na platforme Telegram - tzv. "Terrogramu", zadržali v USA v súvislosti s obvineniami zo snahy vyvolať "rasovú vojnu" a útoky na židov, migrantov a členov komunity LGBTQ, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. TASR informuje podľa agentúr AFP.



Dallasa Humbera (34) z Kalifornie a Matthewa Allisona (37) z amerického štátu Idaho vzali do väzby ešte minulý týždeň v piatok a pred federálnym súdom sa prvýkrát objavili v pondelok.



Oboch obvinili z vedenia "nadnárodnej teroristickej skupiny, ktorá sa zameriava na útoky na kritickú infraštruktúru Ameriky a páchanie smrteľných zločinov z nenávisti - a to všetko v mene násilnej ideológie nadradenosti bielej rasy," uviedol to vo vyhlásení generálny prokurátor Merrick Garland. Ako dodal, obžalovaní vytvorili aj zoznam verejných činiteľov v USA s cieľom takýchto útokov.



Humber a Allison tak čelia viacerým obvineniam vrátane podnecovania k zločinom z nenávisti a k vraždám federálnych predstaviteľov, ako aj šírenia inštrukcií na výrobu listovej bomby a konšpirácií s cieľom poskytovať materiálnu podporu teroristom, píše AFP.



V obžalobe sa uvádza, že obaja využívali šifrovanú platformu Telegram na propagovanie svojej ideológie o nadradenosti bielej rasy a komunikovali so svojimi sledovateľmi na fóre zvanom "Terrogram Collective". Podporovali myšlienku, že "násilie a terorizmus sú nevyhnutné na vyvolanie rasovej vojny" a "urýchlenie rozpadu vlády i vzostupu bieleho etnoštátu", uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Svojich sledovateľov presviedčali, že "útokmi s cieľom podpory nadradenosti bielej rasy" sa môžu stať "svätcami".



K Terrorgramu sa viažu minimálne dva útoky - dobodanie piatich ľudí 18-ročným páchateľom pred mešitou v Turecku z 12. augusta a zastrelenie dvoch mužov pri bare navštevovanom členmi LGBTI komunity v Bratislave z októbra 2022, uvádza AFP.



Turecký útočník v manifeste údajne vyhlásil, že chce byť uznaný za "svätca", kým 19-ročný útočník z Bratislavy svoj manifest poslal priamo Allisonovi a následne spáchal samovraždu, uvádza sa v obžalobe.



V prípade, že ich uznajú za vinných vo všetkých bodoch obžaloby, môžu Humber i Allison dostať väzenský trest vo výške až do 220 rokov.