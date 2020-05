V USA zadržali drogy, ktoré spadli z dronov neďaleko mexickej hranice

Washington 5. mája (TASR) - Príslušníci amerických orgánov zadržali vyše 11 kilogramov ilegálnych drog, ktoré boli prepravené do USA cez hranicu z Mexika za použitia dronov. V pondelok o tom informovali úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Príslušníci zhabali desať balíkov, ktoré spadli z malého dronu, keď 2. mája prenikol do vzdušného priestoru Spojených štátov v juhozápadnom štáte Arizona. Vo vyhlásení to napísal americký Colný a pohraničný úrad.



Balíky obsahovali vyše 11 kilogramov kokaínu s pouličnou hodnotou okolo 306.000 dolárov.



V predchádzajúcom prípade z 29. apríla zachytili americkí príslušníci dron vezúci malú zásielku metamfetamínu (pervitínu). Balík obsahoval 463 gramov tejto syntetickej drogy, ktorá mala pouličnú hodnotu 3000 dolárov, dodal úrad.



Agenti pohraničnej hliadky v sektore Yuma našli dva z troch dronov použitých pri pašovaní drog.