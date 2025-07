V USA zadržali dvoch občanov Číny pre údajnú špionáž

Washington 1. júla (TASR) - Dvaja čínski občania boli zadržaní úradmi USA v súvislosti s údajnou špionážou a snahou naverbovať príslušníkov amerického námorníctva do čínskej spravodajskej služby, uviedlo v utorok americké ministerstvo spravodlivosti. Obaja čelia obvineniam z konania ako agenti čínskej vlády, za čo im v prípade usvedčenia hrozí až 10 rokov za mrežami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a denníka The Washington Post.



Jüan-cche Čchen (38) a Li-žen Laj (39) boli zadržaní americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) v piatok. Obaja údajne vykonávali v Spojených štátoch viacero spravodajských činností v mene čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti.



Okrem náboru príslušníkov amerického námorníctva čelia obvineniu, že platili za informácie o národnej bezpečnosti Washingtonu či fotografovali námornú základňu.



„Tento prípad zdôrazňuje trvalé a agresívne úsilie čínskej vlády infiltrovať našu armádu a podkopať našu národnú bezpečnosť zvnútra,“ uviedla americká generálna prokurátorka Pamela Bondiová.



„Ministerstvo spravodlivosti sa nebude prizerať tomu, ako nepriateľské krajiny nasadzujú špiónov v našej krajine - odhalíme zahraničných agentov... a budeme chrániť americký ľud pred tajnými hrozbami pre našu národnú bezpečnosť,“ dodala.



Čchen do Spojených štátov prišiel legálne v roku 2015 a neskôr získal trvalý pobyt. Laj podľa prokurátorov do USA prišiel na turistické víza v apríli. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Laj pripravoval Čchena ako čínskeho spravodajského agenta najmenej od polovice roka 2021.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.