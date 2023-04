V USA zadržali dvoch prevádzkarov tajnej čínskej policajnej stanice

New York 17. apríla (TASR) - Americké orgány zadržali dvoch obyvateľov New Yorku, ktorí údajne prevádzkovali tajnú čínsku policajnú stanicu v čínskej štvrti na Manhattane. Oznámila to v pondelok americká federálna prokuratúra, FBI a ministerstvo spravodlivosti. Uvádza to agentúra Reuters a americká televízia Fox News, z ktorých čerpala TASR.



Liu Jianwang (61) a Chen Jinping (59) sú obvinení z toho, že konali ako agenti čínskej vlády bez oznámenia svojich aktivít americkým úradom. Ešte v priebehu pondelka sa majú postaviť pred federálny súd v New Yorku.



"Toto trestné stíhanie ukazuje na flagrantné porušenie zvrchovanosti našej krajiny zo strany čínskej vlády tým, že v samom strede New Yorku zriadila tajnú policajnú stanicu," uviedol vo vyhlásení prokurátor Breon Peace.



Podľa prokuratúry sa Liu v roku 2018 pokúsil v USA presvedčiť istú osobu hľadanú čínskymi orgánmi, aby sa vrátila domov. Táto osoba americkým vyšetrovateľom neskôr povedala, že ju Liu zastrašoval. Vlani zas čínska vláda poverila Liua, aby v Kalifornii zistil miesto pobytu istého prodemokratického aktivistu.



Keď sa uvedení dvaja obyvatelia New Yorku dozvedeli, že ich sledujú americké úrady, podľa vlastného priznania vymazali záznamy z komunikácie s istým zástupcom čínskych orgánov.



Americká federálna prokuratúra stíha viac než desiatku Číňanov a ďalších osôb za sledovanie a zastrašovanie disidentov žijúcich v Spojených štátoch. Riaditeľ FBI Christopher Wray na zasadnutí senátneho výboru vlani v novembri vyjadril "vážne znepokojenie" z prítomnosti tajných čínskych policajných staníc v USA.