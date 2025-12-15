Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V USA zadržali štyri osoby podozrivé z plánovania útokov

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa žaloby, ktorú podali v sobotu, sú všetci štyria zadržaní členmi odnože propalestínskej skupiny Turtle Island Liberation Front.

Autor TASR
Washington 15. decembra (TASR) - Americké federálne úrady v pondelok oznámili zadržanie štyroch členov údajnej extrémistickej skupiny, ktorí sú podozriví z plánovania bombových útokov počas silvestrovských osláv v južnej Kalifornii. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.

Osoby zadržali americké úrady minulý týždeň v meste Lucerne Valley, ktoré sa nachádza východne od Los Angeles. Zo súdnych dokumentov podľa AP vyplýva, že každý z nich čelí viacerým obvineniam vrátane sprisahania a držania ničivého zariadenia.

Skupina podľa vyšetrovateľov plánovala sériu bombových útokov na viacerých miestach v Kalifornii. Útoky mali začať na Silvestra a terčom mali byť aj agenti a vozidlá Imigračného a colného úradu (ICE), uviedla americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na sociálnych sieťach.
