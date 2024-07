V USA zadržali účastníka pokusu o prevrat vo Venezuele v roku 2020

New York 31. júla (TASR) - V USA zadržali bývalého príslušníka amerických zelených baretov, ktorý sa v roku 2020, spolu s venezuelskými disidentmi, zorganizoval ozbrojený pokus o prevrat vo Venezuele. Jeho cieľom bolo zosadiť prezidenta Nicolása Madura. Vyplýva to zo záznamov, ktoré úrady zverejnili v stredu. TASR informáciu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Zadržaným je 48 ročný Jordan Goudreau, bývalý príslušník špeciálnych síl americkej armády známych ako zelené barety. Je taktiež zakladateľom bezpečnostnej spoločnosti Silvercorp USA.



Prokuratúra Godreaua obžalovala zo 14 trestných činov vrátane pašovania tovaru, nedovoleného držania zbrane a sprisahania. Obžalovaná je aj jeho venezuelská partnerka Yacsy Alvarézová.



Goudreau sa stal známym v roku 2020, keď sa prihlásil k zodpovednosti za nájazd skupiny ozbrojencov na pobrežie Venezuely s cieľom zosadiť Madura. AP pripomína, že Goudreau sa na tento účel neúspešne snažil získať financie od amerických podnikateľov a administratívy vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa. Vo svojej snahe bol neúspešný.



Napriek nedostatočným financiám sa Godreauovi ozbrojenci v máji 2020 odhodlali vyraziť z tábora v Kolumbii a vylodili sa vo venezuelskom pobrežnom meste Macuto neďaleko metropoly Caracas, píše AP. Venezuelské bezpečnostné sily prenikli medzi členov tejto skupiny.



Venezuelské zložky počas pokusu o puč zatkli dvoch bývalých Godreauových amerických kolegov zo špeciálnych síl. Vo venezuelskom väzení boli až do minulého roka, kedy boli vymenení za podnikateľa a Madurovho spojenca Alexa Saaba, ktorého v USA väznili za pranie špinavých peňazí.



Federálny súd v New Yorku tento rok odsúdil aj Godreauovho spolupracovníka a venezuelského generála vo výslužbe Clívera Alcalu za dodávanie zbraní vzbúrencom.