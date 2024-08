V USA zadržali vodcu peruánskeho gangu, údajne zabil 23 ľudí

New York 16. augusta (TASR) — Americké imigračné úrady zatkli v stredu v štáte New York vodcu peruánskeho gangu, ktorý je vo svojej vlasti podozrivý zo spáchania 23 vrážd. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Gianfranco Torres-Navarro, vodca gangu Los Killers de Ventanilla y Callao, bol zatknutý v obci Endicott, ležiacej približne 233 kilometrov severozápadne od mesta New York. Následne ho previezli do federálnej väznice v blízkosti Buffala, kde bude čakať na vypočutie imigračnými úradmi.



Torres-Navarro (38) vstúpil na územie USA nelegálne 16. mája z Mexika. V ten istý deň ho zatkli a dostal predvolanie od Imigračného a colného úradu (ICE).



Imigrační úradníci zatkli aj priateľku Torresa-Navara, ktorú peruánske úrady označili za jeho pravú ruku. Podľa on-line systému zadržaných osôb je vo väzení v Pensylvánii.



Peruánske úrady tvrdia, že gang Los Killers de Ventanilla y Callao odstraňuje konkurentov, snažiacich sa preniknúť do jeho hlavnej činnosti, ktorou je vydieranie stavebných spoločností.



Peruánske médiá informovali, že Torres-Navarro utiekol z Peru po tom, ako v marci v reštaurácii v Lime zabil policajta. V júni zatkli šesť popredných členov gangu, ktorý vznikol v roku 2022, a obvinili ich z vrážd na objednávku a vydierania.