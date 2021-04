V USA zadržali ženu podozrivú zo zabitia svojich troch malých detí

Washington 11. apríla (TASR) - Polícia v americkom meste Los Angeles zadržala v sobotu matku troch malých detí, ktoré v to ráno ich stará mama našla mŕtve. Informovala o tom agentúra AP.



Stará mama objavila bezvládne telá detí, ktoré mali podľa polície menej ako päť rokov, v sobotu ráno po návrate z práce, priblížil pre AP policajt Raul Jovel. Tridsaťročnú matku Lilianu Carrillovú zadržali približne 322 kilometrov severne od mesta Los Angeles.



Podľa predbežných informácií deti zahynuli na následky bodných rán, oficiálna príčina smrti však zatiaľ nie je známa, uviedla polícia. Motív útoku je taktiež predmetom vyšetrovania, dodal Jovel.



Carrillovú nahlásili polícii okoloidúci po tom, ako sa 180 kilometrov od Los Angeles neďaleko mesta Bakersfield dostala do potýčky. Carrillová následne opustila svoje auto a ukradla iné. Polícia ju nakoniec zadržala 160 kilometrov na sever od Bakersfieldu.



"Momentálne je podozrivá zo spáchania tohto skutku, to však neznamená, že nebudeme vyšetrovať aj iných ľudí," ukončil Jovel.