V USA zaistili neregistrovanú zbraň ženy, ktorá žalovala Trumpa

New York 13. apríla (TASR) - Polícia ešte vo februári zaistila nezaregistrovanú zbraň spisovateľky E. Jean Carrollovej, ktorá opakovane zažalovala amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Carrollová počas výpovede v januári uviedla, že na zbraň nemá povolenie. TASR informuje podľa sobotňajšej správy stanice NBC News.



Carrollová v januári vypovedala v rámci súdneho procesu vedeného voči Trumpovi za žalobu za sexuálne napadnutie a urážku na cti z roku 2022. Uviedla vtedy, že má doma nezákonne držanú zbraň, píše NBC News s odvolaním sa na policajnú správu. Išlo o deväťranový revolver aj so strelivom.



Carrollová zbraň odovzdala vo februári po návšteve polície u nej doma. Zostane zadržaná, kým spisovateľka nezíska príslušné povolenie pre štát New York. Carrollová a jej právnici v piatok (12. apríla) na žiadosť o vyjadrenie nereagovali.



Na základe zákonov v New Yorku môže byť osoba uznaná za vinnú z trestného činu za držanie strelnej zbrane, ktorá nie je registrovaná, píše NBC News. Hrozí za to trest odňatia slobody až na štyri roky.



Súdna porota v januári tohto roka Trumpovi nariadila zaplatiť sumu 83,3 milióna dolárov, ktorá zahŕňa aj odškodné pre Carrollovú, píše NBC News. Trump to odmietol a voči verdiktu sa odvolal.



Carrollová už vlani v máji vysúdila od Trumpa odškodné vo výške päť miliónov dolárov za sexuálne napadnutie, ktorého sa mal dopustiť ešte v 90. rokoch minulého storočia. Trump to tiež odmietol a odvolal sa.