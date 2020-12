V USA zaočkovali imunológa a ministra zdravotníctva proti COVID-19

Washington 22. decembra (TASR) - Amerického imunológa a hlavného odborníka Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthonyho Fauciho spolu s ďalšími poprednými predstaviteľmi a šiestimi zdravotníkmi v utorok v priamom prenose zaočkovali vakcínou proti ochoreniu COVID-19 na pôde amerického Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) v štáte Maryland. Informovala o tom agentúra AFP.



Fauci, uznávaný expert amerického verejného zdravotníctva, uviedol, že sa dal očkovať "na znak toho, aby zvyšku krajiny ukázal, že má plnú dôveru v bezpečnosť a účinnosť tejto vakcíny".



"Chcem povzbudiť všetkých, ktorí majú možnosť dať sa zaočkovať, aby sme mohli mať nad touto krajinou ochranný štít, ktorý by ukončil túto pandémiu," dodal Fauci. Potom urobil gesto "palec hore" a tlieskal svojim kolegom, keď odchádzal z pódia auditória v sídle NIH v meste Bethesda neďaleko Washingtonu.



Fauci (79) bol medzi prvými Američanmi, ktorí dostali očkovaciu látku vyvinutú spoločnosťou Moderna a americkým Národným ústavom pre alergie a infekčné choroby (NIAID), ktoré riadi od roku 1984.



Spolu s ním sa na klinike dali zaočkovať aj riaditeľ NIH Francis Collins a americký minister zdravotníctva Alex Azar. Pred nimi dostali očkovaciu látku aj šiesti zdravotníci prvej línie.



Spoločnosti Moderna a Pfizer zatiaľ ako jediné vyrábajú dve vakcíny, ktoré boli povolené na použitie v USA a Európskej únii.



Z posledného prieskumu verejnej mienky vyplýva, že ochota Američanov dať sa zaočkovať proti koronavírusu vzrástla od schválenia prvých dvoch vakcín.



Prieskum denníka USA Today a bostonskej Suffolk University, uskutočnený od stredy do nedele, ukázal, že 46 percent respondentov uviedlo, že by sa dali zaočkovať čo najskôr - čo je výrazný skok oproti 26 percentám respondentov, ktorí odpovedali podobne koncom októbra. Ďalších 32 percent opýtaných uviedlo, že najskôr by počkali, kým vakcínu dostanú iní, a až potom by sa dali zaočkovať.