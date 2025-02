V USA zastavili prepúšťanie zamestnancov z programu jadrových zbraní

Washington 17. februára (TASR) - Americká administratíva zastavila prepúšťanie stoviek federálnych zamestnancov, ktorí mali za úlohu pracovať na národných programoch jadrových zbraní. V noci na pondelok o tom informovala agentúra AP, píše TASR.



AP s odvolaním sa na troch federálnych úradníkov uviedla, že vo štvrtok (13. februára) bolo náhle prepustených až 350 zamestnancov Národného úradu pre jadrovú bezpečnosť (NNSA).



Niektorí z nich stratili prístup k svojej e-mailovej schránke ešte skôr, ako dostali výpoveď. V piatok ráno tak prišli do práce, ale už sa nedostali do svojich kancelárií.



Jednou z najviac zasiahnutých bola továreň Pantex v blízkosti Amarilla v Texase, kde bolo prepustených približne 30 percent zamestnancov. Ide o ľudí, ktorí pracujú na opätovnom zostavovaní bojových hlavíc - je to jedna z najcitlivejších úloh v rámci celého podniku na výrobu jadrových zbraní.



Výkonný riaditeľ Asociácie na kontroly zbraní Daryl Kimball v súvislosti s úradom pre efektivitu štátnej správy (DOGE) uviedol, že tímy Elona Muska prepúšťajú ľudí bez toho, aby vedeli, za čo sú tieto oddelenia či úrady zodpovedné.



V tejto situácii výkonná riaditeľka NNSA Teresa Robbinsová vydala správu o zrušení prepúšťania pre všetkých okrem 28 z týchto stoviek prepustených zamestnancov.



AP dodala, že zatiaľ čo niektorí zamestnanci ministerstva energetiky, ktorí boli prepustení, sa zaoberali energetickou efektívnosťou a účinkami zmien klímy - problémami, ktoré Trumpova administratíva nepovažuje za priority -, iní skúmali možnosti využitia jadra, aj keď priamo nepracovali na zbrojných programoch. Zahŕňalo to napr. správu lokalít s rádioaktívnym odpadom vrátane starostlivosti o to, aby materiál ďalej nekontaminoval okolité komunity.



Niektorí prepustení zamestnanci NNSA sa pre zrušené e-mailové kontá ani nemajú ako dozvedieť o možnosti vrátiť sa na pôvodné miesto. Iní zvažujú, či sa do pôvodnej práce vrátiť vzhľadom na neistotu, ktorú vytvára DOGE.



AP pripomína, že v USA sa rozbiehajú snahy o modernizáciu jadrových zbraní v hodnote 750 miliárd dolárov – vrátane nových pozemných medzikontinentálnych balistických rakiet, nových bombardérov s technológiou stealth a nových hlavíc odpaľovaných z ponoriek.



V reakcii na tieto plány mnohé laboratóriá v posledných rokoch vo veľkom najímali nových zamestnancov: v roku 2023 tam až 60 percent pracovnej sily bolo zamestnaných päť rokov alebo menej.



Edwin Lyman, riaditeľ pre bezpečnosť jadrovej energie v Únii znepokojených vedcov, uviedol, že prepúšťanie by mohlo narušiť každodenné fungovanie NNSA, vytvoriť pocit nestability jadrového programu v USA aj v zahraničí a "prospieť len protivníkom" Spojených štátov.



Federálne škrty sa stretli s odporom opozičných demokratov a odborov a podľa televízie NBC News od Trumpovej inaugurácie 20. januára bolo na novú vládu podaných viac ako 60 žalôb spomínajúcich okrem iného údajné prekročenie prezidentských právomocí.