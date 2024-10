V USA zatkli Afgancov,ktorí plánovali útok v deň prezidentských volieb

Washington 9. októbra (TASR) - Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ešte v pondelok zatkol dvoch Afgancov, ktorí údajne plánovali v deň amerických prezidentských volieb útok zameraný na veľké davy ľudí, oznámilo v utorok tamojšie ministerstvo spravodlivosti. TASR informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Dvadsaťsedemročný muž plánoval podľa vyšetrovateľov útok na 5. novembra aj s jeho mladistvým švagrom. Afganec prišiel do Spojených štátov v roku 2021 na základe špeciálneho prisťahovaleckého víza. V posledných týždňoch podnikol kroky na realizáciu svojich plánov vrátane objednania zbraní a nákupu jednosmerných leteniek do Afganistanu pre svoju manželku a dieťa, píše AP.



Muža obvinili zo sprisahania a pokusu o poskytnutie materiálnej podpory skupine IS, ktorú USA označili za zahraničnú teroristickú organizáciu.



"Terorizmus je pre FBI stále prioritou číslo jeden a na ochranu amerického ľudu použijeme všetky prostriedky," dodal vo vyhlásení riaditeľ FBI Christopher Wray.